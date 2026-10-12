VIDEO BYD stavio Francusku u uži izbor za novu tvornicu, u planu su im dvije nove u Europi

Kineski proizvođač električnih vozila BYD pomno razmatra mogućnost otvaranja tvornice u Francuskoj, rekla je izvršna potpredsjednica kompanije Stella Li za lokalnu televizijsku postaju BMF u ponedjeljak, istaknuvši osobito konkurentne cijene energije. BYD je već izgradio pogon u mađarskom Segedinu, gdje bi proizvodnja trebala početi krajem godine.

Pokretanje videa... VIDEO Kineski proizvođači automobila na salonu automobila u Parizu | Video: 24sata/reuters

Kompanija želi u Europi izgraditi još dvije tvornice, rekla je Li, ujedno čelnica odjela za međunarodno poslovanje BYD-a, u intervjuu za BMF Business na marginama pariške izložbe automobila, dodavši da među potencijalnim lokacijama razmatraju i Francusku.

"Francuska je u užem izboru zbog konkurentnih cijena energije", rekla je Li, prema izvješću francuske televizije, dodavši da grupa "pomno razmatra" opcije za izbor francuske proizvodne lokacije.

Još u srpnju posebni savjetnik BYD‑a za Europu Alfredo Altavilla naznačio je da je kompanija blizu odluke o kupnji pogona u Europi kako bi ubrzala širenje na europskom tržištu.

"Odluku treba donijeti vrlo brzo", kazao je tada Altavilla na Reutersovoj automobilskoj konferenciji u Frankfurtu, govoreći o inicijativi EU-a 'Made in Europe' kojom se želi potaknuti domaća proizvodnja.

Kandidati su pogoni u Španjolskoj i Francuskoj, naveo je tom prilikom Altavilla, naznačivši da će BYD preuzimati pogone od tradicionalnih proizvođača.

Sredinom rujna na sajmu u Hannoveru Li je pak najavila da BYD namjerava iduće godine na europsko tržište plasirati prvi model električnog kamiona, dodavši da će te kamione u konačnici i proizvoditi na Starom kontinentu.

Dugoročno ćemo sve što prodajemo u Europi i u Europi i proizvoditi, rekla je tada izvršna potpredsjednica, istaknuvši da će tim potezom izbjeći problem carina EU-a na uvoz kineskih električnih vozila.

Kada u Europi budemo prodavali isključivo vozila koja u Europi i proizvodimo, sve će biti u redu, postat ćemo europska kompanija, zaključila je Li sredinom rujna.

BYD je prošle godine više nego utrostručio prodaju u EU, uz registriranih gotovo 130 tisuća vozila, pokazuju podaci udruge europskih proizvođača ACEA. Prema rujanskom izvješću udruge, u prvih osam mjeseci ove godine kineski div Europljanima je prodao više od 234 tisuće automobila, više nego dvostruko više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Kineski proizvođači automobila 'češljaju' Europu u potrazi za proizvodnim lokacijama uoči očekivanog uvođenja Akta EU-a o industrijskom akceleratoru koji bi trebao zaštititi domaću industriju od vala kineskog izvoza.