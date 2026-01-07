Evo kako se stavljaju lanci

Velik broj vozača za vrijeme snježnih uvjeta na cesti pita se koristiti autocestu ili stare ceste da bi stigli do svog cilja. Dilema je još veća ako sami morate na put automobilom, a najavljena je velika mogućnost snježnih padalina. Tada nastupa i strah, a u strahu su velike oči!

Mnogi jednostavno nisu imali prilike voziti u takvim uvjetima, a montaža lanaca za snijeg im je potpuna nepoznanica i u pravilu ne znaju kako ih staviti na kotače.

Još manje takvi vozači znaju procijeniti kada je pravi trenutak za postavljanje lanaca na kotače. Uvijek, ali baš uvijek montiraju se samo na pogonske kotače! Ali kada ih montirati?

Zakon kaže - Zimska oprema obvezna je kada je na cesti više od 5 cm snijega.

Ako se spremate na put kroz dionicu na kojoj je obavezna zimska oprema, a nemate zimske gume, u prtljažnik stavite lance čiju ste montažu isprobali ispred kuće ili na parkingu zgrade. Naravno u "mirnodopskim" (suhim uvjetima). Morate biti svjesni da je montiranje istih daleko teže kad je cesta prekrivena snijegom.

Pripremite se, obavezno na ruke navucite rukavice i ponovite postupak koji ste kod kuće izvježbali i problema neće biti. Ako ćete se na temperaturama ispod nule učiti montirati lance, jadna vam majka

Izvadite lance iz kutije i rasprostrite ih na tlo. Vidite da se nigdje ne preklapaju i da nisu zapetljani Najbitnije je da sajlu provedenu kroz lance provedete sa stražnje strane kotača i zakačite s gornje strane Obujmite kotač lancima prema prednjoj strani kotača i zakvačite potrebne "kukice" Sve skupa dobro zategnite s prednje strane kotača.

I posao s lancima je gotov.

Sjednite u auto i polagano krenite. Nikako nemojte pretjerivati s brzinom jer će se lanci vrlo lako otkvačiti ili pokidati ako budete vozili brze od gradskog ograničenja! Izbjegavajte i naglo startanje osobito na mjestima gdje nema snijega jer će tada kotači jako proklizavati.