VIDEO Isprobali smo Xiaomi 17: Džepni snagator bolji od Ultre

Xiaomi 17 me jako brzo ugodno iznenadio. Ovaj kompaktni flagship u ruci i u svakodnevnom radu ostavlja dojam ozbiljno zaokruženog premium uređaja. Nije prenapuhan, fantastičan je za korištenje jednom rukom i, što je još važnije, ne stvara osjećaj da se zbog manjih dimenzija moralo raditi neke kompromise.

Dizajn i zaslon

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Matirano staklo na poleđini izgleda sofisticirano i ne skuplja otiske prstiju, a zaobljene linije kućišta čine mobitel vrlo ugodnim za držanje. Okviri oko zaslona su iznimno tanki, a cijeli uređaj djeluje kompaktno i uravnoteženo. Pravo je osvježenje nakon nekog vremena baratati s telefonom koji ne djeluje nezgrapno i koji ne traži od vas da stalno koristite obje ruke za svaku akciju.

Ekran je jedna od jačih strana: 6,3-inčni AMOLED s LTPO tehnologijom izgleda odlično u svim uvjetima. Boje su žive, kontrast je dubok, a visoka svjetlina, od maksimalnih 3500 nita, znači da je čitljiv i na jakom suncu. Adaptivno osvježavanje do 120 Hz čini skrolanje i animacije glatkima. Pravi je gušt na njemu uživati u filmovima ili igrama. Kako je njegova rezolucija 1220x2656 piksela, manji Xiaomi 17 ima veću gustoću prikaza od 17 Ultre.

Performanse

Performanse su, očekivano, na flagship razini. Snapdragon 8 Elite bez problema gura sve, od običnog multitaskinga do zahtjevnih igara. Sustav radi vrlo fluidno, aplikacije se brzo otvaraju i nema neugodnih trzaja u radu. U svakodnevnoj upotrebi, Xiaomi 17 ostavlja dojam brzog i pouzdanog telefona koji bez problema može izdržati nekoliko godina intenzivnog korištenja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Baterija

Baterija je jedno od većih iznenađenja. S obzirom na relativno kompaktne dimenzije, kapacitet od 6330 mAh je sjajan za ovako kompaktan uređaj, a to je postignuto korištenjem silicij-ugljične tehnologije. Inače, kineska verzija uređaja ima kapacitet od čak 7000 mAh, a čak i 17 Ultra ima slabiju bateriju.

Ako ga ipak trebaš nadopuniti, brzo punjenje od 100 W stvarno spašava stvar, kratko spajanje na kabel često je dovoljno da dobiješ solidnu količinu energije za ostatak dana. Bežično punjenje od 502 dodatni je bonus za one koji vole praktičnost bez kablova. Treba istaknuti da je čak i po brzini punjenja jači od Ultre.

Kao i kod Ultre, bez teškoća bi mogli izgurati dva dana korištenja s jednim punjenjem, no uz ovako brzo punjenje to vam nije stavka o kojoj trebate previše brinuti. Tijekom nekoliko dana s telefonom, svaki dan smo završili na nekih 40-50 posto baterije, što je jako dobro.

Kamera

Sve kamere, tri straga i jedna sprijeda, ovdje vam nude senzore od 50 megapiksela. Glavna kamera daje vrlo lijepe, oštre i kontrastne fotografije u dobrom svjetlu, s bojama koje su ugodne oku i dovoljno “živahne” bez pretjerivanja. Telefoto je koristan za portrete i umjereni zoom, dok ultraširoka kamera dobro odrađuje posao u dnevnim uvjetima, ali joj nedostaje autofokus. Xiaomijeva telefoto kamera je odlična i za makro fotke i predmete koje želite slikati izbliza s obiljem detalja. Noćne fotografije su jako dobro, lijepo balansirane i dovoljno zasićene s prilično puno detalja.. Selfie kamera je vrlo dobra, iako softver ponekad zna malo pretjerati s uljepšavanjem ako se ne isključe dodatni efekti.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE S XIAOMI 17

Pokretanje videa... 00:29 Xiaomo 17 video | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Softver

Softverski, Xiaomi 17 dolazi s HyperOS-om na Androidu 16 i ostavlja dojam modernog, brzog i vizualno dotjeranog sustava. Sučelje je glatko, ima dosta opcija za prilagodbu i općenito djeluje zrelo. Povremeno se može naići na pokoju Xiaomijevu specifičnost u izbornicima ili obavijestima, a kao i u slučaju Ultre, doza poliranja bi dobro došla da se HyperOS izdigne u sam vrh mobilnih sustava. Sve u svemu, riječ je o uglađenom softveru koji dobro prati snažan hardver, s nizom AI značajki koje su već ranije predstavili. Imate i 5 godina ažuriranja Androida i 6 godina sigurnosnih ažuriranja.

Ključne specifikacije

Zaslon: 6,3" LTPO AMOLED, 2656 × 1220, 1–120 Hz, do 3500 nita

Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Memorija: 12 GB RAM, 512 GB UFS 4.1

Baterija: 6330 mAh, 100 W žično, 50 W bežično punjenje

Kamere: 50 MP glavna (Leica), 50 MP telefoto, 50 MP ultraširoka, 50 MP selfie

OS: Android 16 s HyperOS-om

Ostalo: ultrazvučni čitač otiska prsta, IP68, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC