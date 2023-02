VIDEO Isprobali smo Samsung Galaxy S23 u San Franciscu. Ovo su najveće novosti koje donosi

Nakon tri godine Samsung je danas uživo u San Franciscu predstavio novu Galaxy S23 seriju pametnih telefona kojom će se ove godine boriti protiv Appleova iPhonea, ali i kineskih rivala, poput Honora.

Zahvaljajući brojnim curenjima informacija, već se danima uoči predstavljanja mogla stvoriti prilično točna slika onog što će donijeti S23 serija kod koje je ove godine još veći naglasak na održivosti pa koriste više recikliranih materijala, od aluminija, plastike i stakla do kartona za ambalažu.

Govoreći o novim modelima, Samsungov direktor mobitela TM Roh rekao je kako se najutjecajnija tehnologija ne mjeri po onome što ljudima omogućava danas, već kako doprinosi boljoj budućnosti.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Galaxy S23 Ultra dolazi sa 6,8-inčnim AMOLED 2X ekranom QHD+ rezolucije i 120 Hz osvježenjem. Pogoni ga najnoviji Snapdragon 8 Gen2 izrađen za Samsung Galaxy, a dolazit će u varijantama sa 8 i 12 GB memorije te 256GB do 1TB interne memorije.

Ovogodišnji model straga ima novi sustav kamera, a najviše pažnje će privlačiti širokokutna kamera od 200 megapiksela s f/1,7 otvorom blende. Uz nju se nalaze još i ultraširoka kamera od 12 mpx te telefoto kamere s 3x i 10x optičkm uvećanjem i optičkom stabilizacijom. U Samsungu ističu da su značajno poboljšali uklanjanje vizualnog šuma s novim algoritmom, no u to ćemo se uvjeriti kad telefon bude dostupan za test.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prednja kamera ima f/2,2 otvor blende i snima fotografije od 12 megapiksela. Usporedbe radi, lanjska je imala kameru od 40 megapiksela. Samsung je sada dodao i opciju da kamerom upravljate preko Galaxy Watch5 sata kroz aplikaciju Camera Controller, što bi moglo biti praktično ako želite fotografirati telefonom dok je postavljen dalje od vas.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata



S23 Ultra i dalje ima 5000 mAh bateriju koja podržava punjenje do 45W te bežično punjenje. U Samsungu istču da je zahvaljujući novom procesoru Ultra 20 posto izdržljivija, a ističu i kakosu grafičke mogućnosti 40 posto brže, što bi trebali osjetiti oni koji koriste Ultru za gaming.

A naravno, tu je i S Pen olovka koju je Ultra preuzela od umirovljenog Notea.

FOTO: Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 i S23 Plus pak dijele najvažnije karakteristike, a to su kamera i sam hardver. Tako dolaze s 12mpx ultra širokom kamerom te glavnom kamerom od 50 megapiksela. Tu je i treća telefoto leća koja je ograničena na 3x optičko uvećanje. Sprijeda se nalazi ista kamera kao i na Ultri pa snima selfije od 12 megapiksela. Procesor je također isti Snapdragon 8 Gen2 za Galaxy. Dok će S22 uz 8 GB RAM-a imati 128/256 GB, S22 Plus nudit će se sa 256/512 GB interne memorije.

FOTO: Galaxy S23

Manji S22 dolazi sa 6,1-inčnim AMOLED 2X ekranom i osvježenjem do 120 Hz, dok je dijagonala Plus verzije 6,6 inča. Oba modela dobila su i veće baterije u odnosu na lanjske modele. S22 tako ima sada 3900 mAh (3700 lani), dok S22 Plus ima 4700 mAh (4500 lani). S22 se puni na 25W, a Plus na 45W maksimalno, a oba podržavaju bežično punjenje.

S23 Ultra od 1449 će stajati od eura, S23 Plus od 1239 eura, a S23 od 979 eura.