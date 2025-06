VIDEO Isprobali smo Xiaomi Scooter 5 Max: Više snage, udobnosti i vožnje kroz grad

Električni romobili nezaobilazan su prizor na gradskim ulicama, od studenata do poslovnjaka, svi traže brz, praktičan i održiv način kretanja kroz gradsku gužvu. Xiaomi već dugi niz godina snažno kotira i među romobilima, a proteklih tjedana testirali smo njihov novi model, Electric Scooter Max 5, i otkrili koje novosti i poboljšanja donosi i što ga razlikuje od konkurencije.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Max 5 ima prepoznatljiv izgled Xiaomijevih romobila, a čak i da nema velikog imena, jasno bi odmah rekli da je to Xiaomi. Radi se o klasičnom romobilu, koji dašak osobnosti dobiva zahvaljujući crveno-narančastim detaljima. Ozbiljan romobil, robusne izrade s jednostavnim linijama jasno želi zahvatiti što širu populaciju pa tu nema dizajnerskih pretjerivanja ili ludih kotača. Njegovo područje djelovanja je grad i to jasno pokazuje. Mjere su mu 1194 x 586 x 1272 mm pa će se na njemu i visoki vozači udobno smjestiti.

A dovoljno je širok i upravljač koji je također čist i pregledan. Na sredini se, također u tipičnom Xiaomi dizajnu, nalazi LED ekran koji će vam prikazati brzinu, način vožnje, status baterije. Najvažniji podaci jasno se vide, iako baš kad sunce opali u ekran, nešto je manje pregledan. Jedna tipka na ekranu služi vam za osnovne kontrole, dok ćete u aplikaciji Xiaomi Home raditi sve ostalo. Povezivanje i spajanje je iznimno jednostavno, a više o tome pročitajte u nastavku. Na šipku upravljača još su smjestili i kuku za vrećice ili ruksak.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Papučica gasa je na desnoj strani, lijevo je zvonce, a malo ispod njega je i tipka za uključivanje pokazivača smjera, odnosno žmigavaca. Odličan dodatak koji će poboljšati vašu vidljivost i jasno dati do znanja onima oko vas u kojem smjeru se krećete. Žmigavce prati i piskutavi ton pa se neće dogoditi da ih zaboravite isključiti. No, njihovo uključivanje je stvar koja treba ući u naviku.

Što se rasvjete tiče, prednje LED svjetlo jasno je vidljivo, straga je crveno na blatobranu koje se pali pri kočenju. Možete uključiti automatsko uključivanje svjetala kad padne mrak, a da ne bi nedostajalo rasvjete, romobil ima i plavo ambijentalno svjetlo koje možete postaviti da se pali zajedno s rasvjetom kako bi bili iznimno uočljivi.

Pokretanje videa... 00:36 Xiaomi romobil na testu | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Rukohvati su solidni i ne kližu, a mehanizam sklapanja je precizan i siguran, možeš ga sklopiti i otvoriti doslovno jednom rukom. Upravljač se jednostavno zakvači za blatobran i kad ga sklopite, takvog ćete ga lakše i prenositi. Ali uvjetno. Naime radi se o 22,3 kilograma teškom romobilu, što znači da ga nećete baš lako nositi uz stepenice ili po tramvajima. Tako sklopljen romobil nije baš ni najpraktičniji za prevoziti u automobilu. Osim što zauzima puno mjesta, u neke prtljažnike neće stati, negdje ćete ga jedva ugurati ukoso. I da, nosivost mu je do 120 kilograma.

Performanse i vožnja

Ovdje Max 5 pokazuje zašto nosi "Max" u nazivu. Motor od 400 W (s vršnom snagom do 1000 W) daje osjećaj snage i pouzdanosti. Vožnja je glatka, ubrzanje precizno, a maksimalna brzina ograničena je na zakonskih 25 km/h – taman za gradske prometnice i biciklističke staze. To znači da je ovakav romobil potpuno legalan za hrvatske ceste.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na terenu, Xiaomi Max 5 se ponaša stabilno i sigurno. Ima prednji hidraulički i stražnji opružni ovjes, što znači da gradske neravnine, manji rubnjaci i pukotine nisu problem. I stvarno je ugodan u vožnji kroz grad. Velika podnica omogućit će vam da se udobno smjestite dok klizite ulicama. Romobil ima 10-inčne gume bez zračnica, koje su puno otpornije, a za njihovo zaustavljanje zadužen je bubanj sprijeda i E-ABS straga.

Uzbrdice? Tu dolazi do izražaja ovih 1000W vršne snage koje može iskoristiti kod uspona. A Xiaomi navodi deklariranih 22 % nagiba koje može savladati Max 5. Radi se o usponu od nekih 12 stupnjeva. No pritom treba imati na umu da se to odnosi na vozača od nekih 75 kilograma i da je romobil imao oko 70 posto baterije. Tijekom većine vožnji s romobilom nisam imao nikakvih problema i dojam je da lakoćom savladava sve kvartovske uspone.

Nudi vam tri moda vožnje, način hoda: do 6 km/h, standardni način rada: do 15 km/h i sportski način: do 25 km/h koji ćete i najčešće koristiti.

Autonomija i punjenje

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Xiaomi navodi da Max 5 ima bateriju kapaciteta 10.200 mAh (477Wh) koja mu omogućava doseg do 60 kilometara, ali to se odnosi na vozača teškog oko 75 kilograma koji se vozi po ravnoj cesti brzinom od 15 km/h i na ugodnih 25 Celzija. Ovo je fantastičan doseg u toj klasi. Mod vožnje također igra veliku ulogu, kao i visoke temperature, a tijekom korištenja, ispadao je prosjek od nekih 50-ak kilometara, no ja sam i daleko od prosječnog vozača po masi.

Ako ste lakši i koristite štedljiviji mod (15 km/h) dok se krećete kroz centar grada i veći broj ljudi, možete izvući puno bliže ovom deklariranom dosegu.

Punjenje traje oko 9 sati sa standardnim punjačem. Xiaomi nudi i brzi punjač, koji vrijeme punjenja skraćuje na tri sata, no ovaj standardni će biti dovoljan, ako ga uključite na poslu ili preko noći. Priključak je s lijeve strane, dobro zaštićen gumenim čepom - jednostavan za korištenje i otporan na vanjske uvjete.

Povezivanje i aplikacija – Xiaomi Home

Pokretanje videa... 01:12 Isprobali smo Xiaomi Scooter Max 5 | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Max 5 kao i ostali pametni uređaji iz Xiaomija dio su Xiaomi Home sustava koji je iznimno dotjeran kroz godine. Uparivanje je gotovo za minutu, sve što trebate napraviti je upaliti Bluetooth, otvoriti aplikaciju u kojoj će se pojaviti romobil. Tad trebate skenirati QR kod koji se nalazi na bočnoj strani podnice i pratiti upute. Aplikacija će vas navoditi da si postavite PIN, a na kraju ćete morati pogledati i sigurnosnu animaciju. Što je u redu, ako prvi put uparujete romobil, ali ako ste već jednom uparili nema potrebe da ti aplikacija ponovno servira te upute.

Kroz aplikaciju možeš:

provjeriti stanje baterije

vidjeti ukupnu kilometražu i zadnju vožnju,

uključiti i isključiti svjetla,

zaključati romobil kako bi ga zaštitili od krađe,

aktivirati regenerativno kočenje,

ažurirati firmware bežično (OTA).

Sve se prati u stvarnom vremenu i u sučelju koje je pregledno i prilagođeno čak i potpunim početnicima. Aplikacija je dostupna za iOS i Android uređaje.

Pravila i kacige – što kaže zakon

Policija zbog učestalih nesreća redovito šalje apele u kojima upozoravaju da je djeci mlađoj od 14 godina zabranjeno voziti električne romobile, dok vozači moraju imati zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje..

Podsjetili su sve vozače električnih romobila da su se dužni kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa. Vozači romobila prilikom kretanja na nogostupu i pješačkim zonama, moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan uređaj na romobilu, prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak.

Ako ne postoji biciklistička staza ili traka, električni romobili mogu se koristiti na dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina ograničena na 50 km ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, i to krećući se što bliže desnom rubu kolnika.

- Također, bitno je naglasiti da električnim romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu ima alkohola u koncentraciji većoj od 0,5 g/kg te koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje - napisali su.

Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.