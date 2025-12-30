FOTO Evo koje sve mobitele i uređaje čekamo u idućoj godini

2026. bi mogla biti godina u kojoj se najviše vidi tko stvarno drži tempo u mobitelima i nosivim uređajima. Dolaze nove generacije flagshipa, nekoliko “preklopnih” modela, ali i val pristupačnijih uređaja koji bi mogli biti najzanimljiviji široj publici. Dio je već prilično očekivan po godišnjem rasporedu lansiranja, a dio je zasad u kategoriji glasina i curenja informacija. U nastavku je popis onoga što se najviše spominje za 2026.
Apple iPhone Fold
Najveći potencijalni “wow” u 2026. je preklopni iPhone, o kojem se sve češće piše kao o jesenskom lansiranju. Ako se dogodi, to bi moglo promijeniti cijeli foldable segment.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Samsung Galaxy S26
Očekuje se kao glavni Samsungov start godine, uz fokus na kamere, ekran i čipove. Priča se i o tome da bi cijene mogle rasti zbog skupljih komponenti.
| Foto: reddit
Samsung Galaxy S26 Ultra
Ultra obično nosi “najbolje od najboljeg”, pa se i za 2026. očekuju najveće nadogradnje baš tu, posebno oko kamera i ekrana.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Apple iPhone 18 Pro Max
Ako Apple zadrži poznati ritam, Pro Max ostaje “najveći i najizdržljiviji”, s naglaskom na bateriju i kameru. I ovdje vrijedi isto, zasad su to očekivanja, ne potvrda
| Foto: Youtube/Screenshoot
Apple iPhone 18 Pro
Za Pro modele se najčešće vežu najveće promjene, a dio izvora nagađa i o čišćem izgledu prednje strane. Sve ovo još nije službeno, ali već sad se vrti kao glavna tema za jesen 2026.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Google Pixel 11 serija
Google je zadnjih godina pomaknuo termine ranije, pa se za Pixel 11 očekuje kasno ljeto 2026. U praksi to znači novi naglasak na kamere i “čisti” Android, plus Googleove AI trikove u fotkanju.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Google Pixel 10a
Ako Google nastavi s “a” ritmom, 10a bi mogla biti jedna od zanimljivijih povoljnijih opcija u prvoj polovici 2026.
| Foto: reddit
Samsung Galaxy Z Fold 8
Fold 8 se očekuje sredinom 2026., a u pozadini se već priča o testiranju povratka S Pen podrške u nekom obliku.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Samsung Galaxy Z Flip 8
Za Flip 8 se nagađa tanji dizajn i nova kombinacija čipova, uz pokušaj da Flip opet bude “najpopularniji preklopni” za širu publiku.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Samsung “Wide Fold”
Posebno zanimljiva glasina je širi, drugačije proporcije preklopni Samsung koji bi ciljao direktno na “iPhone Fold” priču.
| Foto: reddit
Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung već gura i tri fold ideju, a dio medija očekuje da će 2026. biti godina u kojoj će se taj koncept više širiti i izvan uskih tržišta.
| Foto: Youtube/Screenshoot
OnePlus 15
OnePlus se sve više natječe baterijom i brzim punjenjem, a 2026. flagship bi trebao nastaviti u tom smjeru.
| Foto: OnePlus
Nothing Phone (4a) i (4a) Pro
Nothing se obično gura s dizajnom i “drukčijim” softverom, a za 2026. se najviše spominje dolazak 4a serije.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Sony Xperia 1 VIII
Sony i dalje igra na svoju kartu, ekran i kamere, ali s manjim tržišnim dosegom. Za 2026. se već spominje proljetni termin.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Motorola Signature
Motorola je najavila teaser za novu premium liniju, a lansiranje se spominje već početkom siječnja 2026. Više detalja bi trebalo stići tik prije predstavljanja.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Apple Watch Series 12
Za Apple Watch 2026. se spominju novi čip i moguće zdravstvene nadogradnje, ali još bez službene potvrde.
| Foto: Apple
Apple Watch Ultra 4
Ultra 4 se najčešće veže uz jesenski termin i “outdoor” publiku, uz nagađanja o većem skoku u mogućnostima.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Samsung Galaxy Watch 9
Ako Samsung zadrži ciklus, Watch 9 bi trebao doći 2026., uz jači fokus na trening i zdravstvene metrike.
| Foto: Samsung
Novi Galaxy Watch Ultra model
Već se piše da Samsung sprema ozbiljniji nastavak Ultra sata u 2026., nakon mlakog osvježenja u 202
| Foto: Samsung
Google Pixel Watch 5
Za Pixel Watch 5 se već dugo priča da bi 2026. mogao dobiti veći iskorak, čak i kroz novu čip priču, ali to zasad ostaje na razini planova i curenja informacija.
| Foto: Youtube/Screenshoot
AirPods Pro 3
Iako su nove Airpods slušalice izašle ove godine, najavljuje se njihova nadogradnja u idućoj. Za buduće AirPods Pro spominju se novi čip i čak male IR kamere za dodatne funkcije, ali taj dio je zasad čista glasina i treba ga uzeti s rezervom.
| Foto: Apple