U IŠČEKIVANJU 2026.

FOTO Evo koje sve mobitele i uređaje čekamo u idućoj godini

2026. bi mogla biti godina u kojoj se najviše vidi tko stvarno drži tempo u mobitelima i nosivim uređajima. Dolaze nove generacije flagshipa, nekoliko “preklopnih” modela, ali i val pristupačnijih uređaja koji bi mogli biti najzanimljiviji široj publici. Dio je već prilično očekivan po godišnjem rasporedu lansiranja, a dio je zasad u kategoriji glasina i curenja informacija. U nastavku je popis onoga što se najviše spominje za 2026.
FOTO Evo koje sve mobitele i uređaje čekamo u idućoj godini
Apple iPhone Fold Najveći potencijalni “wow” u 2026. je preklopni iPhone, o kojem se sve češće piše kao o jesenskom lansiranju. Ako se dogodi, to bi moglo promijeniti cijeli foldable segment. | Foto: Youtube/Screenshoot
