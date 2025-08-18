Obavijesti

VIDEO Jeste li se pitali što se dogodi kada grom udari u el. auto? Ovog je pogodio tri puta

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/screenshot

Vozač je ostao zaštićen zahvaljujući Faradayevom sustavu kaveza u kojem se elektricitet širi eksterijerom automobila i završava u zemlji.

Hajde jednom, ali baš tri puta? To se sigurno zapitao vlasnik eletričnog BYD SUV-a iz Kine kada ga je grom tri puta u par sekundi pogodio dok je vozio kroz Beihai. Šteta? Tek dva traga na krovu, piše portal Car Expert.

Vozač je prošao neozlijeđeno, kao i električni motor u autu. Snimka je zastrašujuća, grom udara u automobil, a ispod njega se vide iskre i na trenutak čak i plamen.

Nakon udara, muškarac je nazvao pomoć, a mehaničari su pregledali baterije, motor i ostalu elektroniku. Utvrdili su kako nij bilo štete. 

Putnici i vozač ostanu sigurni, eventualno može nastradati elektronika u autu.

