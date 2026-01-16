VIDEO: Lude scene u San Franciscu, humanoidni roboti šeću ulicama među ljudima

Na društvenim mrežama zadnjih se dana vrte snimke humanoidnih robota kako slobodno šeću ulicama San Francisca. Na njima, možemo vidjet robote obučene u ljudsku odjeću kako se lagano šeću, a neki od njih i krenu trčati kada vide da ih se snima. Službeno se nije oglasila niti jedna velika tech kompanija koja bi mogla proizvesti takve robote, tako da ne znamo tko ih je točno pustio i zašto.

Jedan od mogućih razloga je kako je to neki od novijih modela robota koji je 'friško iz tvornice' pa je pušten u šetnju pod nadzorom da bi se vidjelo kako funkcionira mehanički. To je i dosta logično objašnjenje jer je činjenica da je San Francisco jedno od najvećih sjedišta velikih tech kompanija, tako da potencijalnih kandidata ima na bacanje.

Druga opcija koja se spominje da zapravo test nije u samim robotima, već u ljudima koji ih susreću na cesti. Spominje se da je testiranje zapravo o tome kakva će biti percepcija javnosti na susrete s robotima u takvim uvjetima, hoće li prosječna osoba uopće to primjetiti, hoće li mu se obratiti, snimati ga, ili imati lošu reakciju, možda čak i nasilnu.

Sličan ovakav eksperiment zabilježen je već krajem 2023. godine, kad su istraživači sa UC Berkeleya na taj načih htjeli proučiti hoće li njihov robot uspjeti zadržati ravnotežu. Uz to, zanimalo ih je kako će se snaći na različitim terenskim podlogama.

Sve u svemu, ovaj put nemamo pojma tko stoji iza ovoga, je li u pitanju samo medijska patka ili ovo puštanje robota u javnost ima neku drugu poantu. Znamo samo da se nitko nije oglasio, tako da teško da je u pitanju neki novi, napredniji model ili veliki napredak, već je vjerojatnije samo da je to bio jedan od brojnih eksperimenata slične prirode, samo je ovaj snimljen i postao je viralan.