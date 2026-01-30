Obavijesti

VIDEO: Nioh 3 stiže uskoro, evo što su otkrili developeri

VIDEO: Nioh 3 stiže uskoro, evo što su otkrili developeri
Koei Tecmo i Team Ninja objavili su trailer koji naglašava PS5 značajke u Niohu 3, od DualSense vibracija do Tempest 3D audija. Producent Kohei Shibata kaže da je PS5 SSD omogućio prvi ‘open field’ u serijalu, odnosno veći prostor za istraživanje bez grubih prekida.

Koei Tecmo i Team Ninja danas su, uz novi trailer, podijelili i developerski komentar o tome kako PS5 hardver koristi Niohu 3. Producent Kohei Shibata ističe da su zahvaljujući SSD-u mogli napraviti ‘streaming’ učitavanje i prvi ‘open field’ u serijalu, prostor koji se može ‘normalno’ istraživati bez stalnog zastajkivanja.

Ako niste igrali Nioh, radi se o zahtjevnom akcijskom RPG-u iz Team Ninje, poznatom po borbi, upravljanju staminom, hrpi opreme i teškim bossovima. Serijal miješa povijesni Japan s yokai čudovištima i ‘dark fantasy’ atmosferom, a igrači često uspoređuju ritam borbe sa soulslike pristupom, samo bržim i ‘oštrijim’.

Shibata kaže da su na DualSenseu posebno ciljali ‘čitanje’ borbe kroz osjećaj u rukama. U bliskoj borbi vibracije prate težinu udaraca, a kod dalekometnog oružja okidači dobivaju otpor tijekom ciljanja i u trenutku ispaljivanja, kako bi sve djelovalo ‘življe’ i jasnije u kaosu okršaja.

Treća stvar koju guraju je Tempest 3D audio: ideja je da zvuk pomaže orijentaciji i napetosti u većim prostorima, primjerice kad se prijetnje kriju iznad igrača. Shibata spominje ‘disanje’ yokai bića na stropovima i napade velikih neprijatelja iz zraka, što bi trebalo biti uočljivije kad igrate sa slušalicama ili dobrim surround setupom.

Za PS5 Pro igrače novost je ‘oštrija slika’: Shibata navodi da će veće performanse i PSSR tehnologija omogućiti prikaz u višoj razlučivosti i s čišćim detaljima. Nioh 3 izlazi 6. veljače 2026. za PS5 i PC, a već je najavljena i demo verzija koja bi trebala stići krajem siječnja, uz mogućnost da se napredak prenese u punu igru.

