OKRŠAJ MILIJARDI Jednom su se opekli: Amazon sad radi novi AI telefon za borbu protiv iPhonea

Nakon što se opekao s neslavnim Fire Phoneom 2014. godine, Amazon navodno razvija novog konkurenta iPhoneu za ovo desetljeće. Revitalizirani hardverski odjel tvrtke ovoga puta inspiraciju traži u umjetnoj inteligenciji asistenta Alexa, a ne u 3D trikovima koji su obilježili prethodni pokušaj.

Projekt "Transformer" i Bezosova stara ambicija

Foto: Jason Redmond

Prema izvješću koje je objavio Reuters, projekt interno poznat pod nazivom "Transformer" predstavlja Amazonov moderni pokušaj razvoja pametnog telefona u čijem je središtu glasovni asistent. Razvija se unutar Amazonove eksperimentalne grupe "ZeroOne", a na čelu projekta nalazi se J Allard, veteran Microsofta poznat po svom radu na konzoli Xbox i uređaju Zune. Cijeli odjel nadzire Panos Panay, čiji je zadatak preusmjeriti hardversku diviziju prema profitabilnosti i dubljoj integraciji umjetne inteligencije. Iako osnivač i predsjednik Jeff Bezos više nije na poziciji izvršnog direktora, inicijativa navodno potječe iz njegovih starih ambicija da se natječe s Appleom u areni pametnih telefona.

Ova inicijativa predstavlja novo poglavlje u dugogodišnjim naporima da se na tržište lansira Bezosova vizija sveprisutnog, glasovno upravljanog računalnog asistenta, sličnog računalu iz znanstveno-fantastične serije "Zvjezdane staze". Bezos je svojedobno zamislio pametni telefon čija je srž kupovina i koji bi se mogao suprotstaviti Appleu nudeći pogodnosti dostave i popuste putem Prime članstva, a usput bi Amazon prikupio golemu količinu novih podataka o korisnicima.

Foto: Jason Redmond

Alexa+ kao ključna prednost

Dok se prethodni neuspjeh, Fire Phone, pamti po katastrofalnom komercijalnom rezultatu koji je tvrtku koštao otpisa od 170 milijuna dolara i "gimnastičkim" značajkama poput 3D sučelja koje prati pokrete glave, novi uređaj se u potpunosti oslanja na snagu umjetne inteligencije. U središtu iskustva nalazi se Alexa+, Amazonov generativni AI asistent nove generacije. Lansirana u beta verziji u ožujku 2025., a široko dostupna u SAD-u od veljače 2026. godine, Alexa+ posjeduje "agentske" sposobnosti, što znači da može samostalno izvršavati složene zadatke poput rezerviranja stola u restoranu ili pronalaženja i angažiranja pružatelja usluga.

Prema zamisli, značajke personalizacije novog telefona učinile bi kupovinu na Amazonu, gledanje Prime Videa, slušanje Prime Musica ili naručivanje hrane lakšim nego ikad prije. Insajderi sugeriraju da bi telefon mogao koristiti umjetnu inteligenciju za izravno izvršavanje zadataka, potencijalno eliminirajući potrebu za tradicionalnom trgovinom aplikacija - što je bila jedna od ključnih prepreka koja je doprinijela propasti originalnog Fire Phonea. Očekuje se da će uređaj koristiti i nove AI-optimizirane čipove poput AZ3 i AZ3 Pro, koje je Amazon već predstavio u svojim novim Echo uređajima.

Dva moguća smjera u nestabilnom tržištu

Projekt je još u ranoj fazi, a Amazon navodno istražuje dva različita puta. Jedan je tradicionalni pametni telefon dizajniran za izravnu konkurenciju s iPhone i Samsung Galaxy serijama. Drugi je minimalistički "glupi telefon", inspiriran uređajima poput Light Phonea, namijenjen korisnicima koji žele smanjiti ovisnost o ekranima, a mogao bi se prodavati kao sekundarni, "prateći" uređaj. Ovaj drugi smjer poklapa se s rastućim globalnim trendom "digitalnog detoksa", s obzirom na to da su minimalistički mobiteli i preklopni telefoni činili otprilike 15 posto globalne prodaje u 2025. godini.

Amazonov potez dolazi u vrijeme kada i konkurenti intenziviraju svoje napore u razvoju AI hardvera. Apple se priprema za poboljšane Siri mogućnosti, Google duboko integrira Gemini u Android, a čak se šuška da OpenAI surađuje s bivšim Appleovim dizajnerom Jonyjem Iveom na vlastitom hardveru. U isto vrijeme, tržište pametnih telefona suočava se s padom, a IDC predviđa pad globalnih isporuka od 13 posto za 2026. godinu zbog rasta cijena komponenti.