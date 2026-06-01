VIDEO Nvidia otkrila čip kojim žele 'ponovno otkriti računala': RTX Spark već stiže u laptope

Nvidia, tvrtka koja se posljednjih godina primarno fokusirala na prodaju proizvoda za AI podatkovne centre, povremeno se vraća svojim korijenima i izdaje hardver namijenjen širokoj potrošnji. Nakon nekoliko godina glasina, Nvidia je najavila svoj ulazak na tržište osobnih računala s ARM arhitekturom i predstavila čip dizajniran za pokretanje Windows računala. Nazvan RTX Spark, novi čip kombinira 20-jezgreni Nvidia Grace CPU, moćan Blackwell GPU i podršku za do 128 GB objedinjene memorije, signalizirajući ozbiljan napad na tržište kojim trenutno dominiraju Intel, AMD i Qualcomm.

"Ponovno otkrivanje računala" s fokusom na umjetnu inteligenciju

Na sajmu Computex 2026, generalni direktor Nvidije, Jensen Huang, izjavio je kako se tvrtka, u suradnji s Microsoftom, sprema "ponovno otkriti osobno računalo". Novi "superčip" RTX Spark dizajniran je za pogon nove generacije tankih prijenosnika i kompaktnih stolnih računala s operativnim sustavom Windows, koja će biti optimizirana za umjetnu inteligenciju i takozvane "osobne agente". Ovaj potez dolazi u vrijeme rastućeg trenda "AI računala", opremljenih specijaliziranim hardverom za ubrzavanje AI zadataka direktno na uređaju, što povećava performanse, smanjuje odziv i poboljšava privatnost korisnika.

Prvi uređaji s novim čipom očekuju se na tržištu ove jeseni. Nvidia i njezini partneri, među kojima su Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft, MSI, Acer i Gigabyte, planiraju postepeno lansirati više od trideset modela prijenosnika i deset modela stolnih računala. Cijene za sada nisu objavljene, no očekuje se da će uređaji biti pozicionirani u premium segmentu.

Što znamo o specifikacijama

RTX Spark je sustav na čipu (SoC) koji objedinjuje nekoliko ključnih komponenti. Srce sustava čini 20-jezgreni Nvidia Grace CPU, razvijen u suradnji s MediaTekom, koji kombinira deset Arm Cortex-X925 jezgri visokih performansi i deset Cortex-A725 jezgri srednje veličine. Zanimljivo je da nisu korištene manje, visoko učinkovite Cortex-A520 jezgre, što arhitekturu čini sličnijom Appleovim M5 Pro ili M5 Max čipovima.

Grafički dio temelji se na najnovijoj Blackwell arhitekturi, istoj koja se koristi u seriji grafičkih kartica RTX 50. Nudit će do 6.144 CUDA jezgri, što ga po sirovoj snazi stavlja na razinu desktop verzije grafičke kartice GeForce RTX 5070. Čip podržava do 128 GB objedinjene LPDDR5x memorije, što je ključna prednost. To znači da CPU i GPU mogu zajednički pristupati gotovo cijeloj dostupnoj memoriji, dajući korisnicima pristup s više od 100 GB VRAM-a, za razliku od osam ili dvanaest GB kod standardnih grafičkih kartica.

Snaga i potencijalna cijena

Iako će performanse GPU-a u prijenosnicima biti donekle ograničene potrošnjom energije, koja je limitirana na 80 W u usporedbi s 250 W koliko troši samostalna desktop kartica RTX 5070, upravo će ogromna količina brze objedinjene memorije predstavljati ključnu prednost za rad s AI modelima i u strojnom učenju. Čini se da je RTX Spark potrošačka verzija silicija DGX Spark, namijenjenog radnim stanicama za AI programere. Ta radna stanica, s 128 GB RAM-a i 4 TB SSD-om, trenutno košta 4.699 američkih dolara, što sugerira da najbrža RTX Spark računala neće biti jeftina.

Unapređenje za Windows na ARM-u i budućnost igranja

Nvidijin ulazak na tržište mogao bi značajno pomoći poboljšanju iskustva igranja, jednom od područja gdje ARM verzija Windowsa još uvijek zaostaje. Prevedene igre često rade, ali mogu pokazivati probleme s odzivom. Mnoge igre koje zahtijevaju anti-cheat softver na razini kernela uopće ne funkcioniraju. Nvidia i Microsoft potvrdili su da aktivno rade s developerima kao što su Riot Games (League of Legends, Valorant) i Krafton (PUBG), kao i s tvorcima sustava Easy Anti-Cheat, BattlEye i Denuvo, kako bi osigurali nativnu podršku.

Nvidia također ima koristi od godina napretka koje je Microsoft postigao s ARM verzijom Windowsa. Sloj za prevođenje x86 koda, kodnog imena Prism, postao je znatno brži i učinkovitiji, a mnoge ključne aplikacije sada dolaze u nativnim ARM verzijama, eliminirajući probleme s performansama.

Planovi za slabije modele

Iako službenih informacija nema, glasine i procurile specifikacije upućuju na postojanje dva različita čipa, kodnih naziva "N1X" i "N1". Potpuno omogućena N1X verzija odgovara specifikacijama najavljenog RTX Sparka, a navodno postoji i slabija varijanta s 18 CPU jezgri i 5.120 CUDA jezgri. Sporiji i manji N1 čip navodno će imati do dvanaest CPU jezgri i 2.560 CUDA jezgri, što je ekvivalent desktop kartici GeForce RTX 5050. Najosnovnija verzija imala bi deset CPU jezgri, 2.048 CUDA jezgri i podršku za 64 GB RAM-a, uz maksimalnu potrošnju od 45 W. To bi je pozicioniralo kao izravnog konkurenta Intelovim Core Ultra čipovima u segmentu premium tankih i laganih prijenosnika.

*uz korištenje AI-ja