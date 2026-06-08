VIDEO Ovako izgleda posebno izdanje Xboxa za 25. rođendan

Microsoft je najavio izlazak posebnog, limitiranog izdanja svoje najjače konzole, Xbox Series X, povodom velike 25. obljetnice brenda. Nova Xbox Series X25 Limited Edition konzola i pripadajući kontroler dolaze u nostalgičnom prozirnom zelenom dizajnu, inspiriranom originalnom Xbox konzolom koja je obilježila početak 2000-ih i ostavila dubok trag u svijetu videoigara. Ova kolekcionarska serija bit će dostupna u studenom 2026. godine na odabranim tržištima, a fanovi će moći kupiti komplet s konzolom i kontrolerom ili samo kontroler ako ne planiraju kupnju nove konzole.

Dizajn koji spaja prošlost i budućnost

Specijalna verzija konzole službeno je predstavljena tijekom događaja Xbox Games Showcase, a njezin dizajn odaje počast korijenima brenda. Prozirno kućište u "OG Green" boji podsjeća na popularnu elektroniku s početka stoljeća i omogućuje pogled na unutrašnjost moćnog hardvera. Ovo je prvi put da Microsoft primjenjuje takav dizajn na Series X konzoli.

"Po prvi put donosimo proziran dizajn na Xbox Series X, crpeći inspiraciju iz originalnog Xboxa i 'OG Green' boje koje se sjećaju mnogi igrači", napisao je u službenoj objavi Jason Ronald, potpredsjednik za sljedeću generaciju. "Xbox Series X25 Limited Edition poštuje našu povijest, sa snagom i performansama konzole Xbox Series X, uključujući 1 TB prostora za pohranu, te dizajnom koji odražava gdje smo bili i zajednicu koja je bila s nama na tom putu."

Brojni detalji slave bogatu povijest Xboxa. Tipka za uključivanje s Xbox logom svijetli zeleno, što je izravna posveta animaciji koja se prikazivala prilikom pokretanja originalne konzole. Pripadajući Xbox Wireless Controller X25 Special Edition također ima isti prozirni zeleni dizajn, ali i originalne boje na ABXY tipkama te crne i bijele bočne tipke, po uzoru na legendarni "Duke" kontroler. Ronald je također natuknuo kako će vlasnici otkriti i "nekoliko skrivenih iznenađenja" kao zahvalu vjernoj zajednici.

Foto: Xbox

Pozitivne reakcije i veliko iznenađenje za fanove

Najava je izazvala uglavnom pozitivne reakcije medija i igrača, koji su pohvalili atraktivan dizajn i snažan osjećaj nostalgije. Mnogi smatraju da je ovo pametan potez Microsofta koji cilja na dugogodišnje fanove i kolekcionare koji cijene opipljive, limitirane proizvode.

Microsoft je dodatno oduševio publiku na događaju Xbox Fanfest, gdje je svakom sudioniku poklonio po jednu besplatnu Xbox Series X25 konzolu, što je izazvalo euforiju i postalo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama. Cijena konzole i detalji o prednarudžbama još uvijek nisu objavljeni, no iz tvrtke poručuju kako će više informacija biti dostupno uskoro.

Nostalgija kao pokretač industrije

Ovo nije prvi put da Microsoft izdaje specijalna izdanja svojih konzola. Kroz povijest Xboxa vidjeli smo brojne limitirane edicije, često vezane uz izlazak velikih igara poput serijala Halo, Gears of War i Forza. Sam prozirni dizajn također ima korijene u prošlosti, s vrlo popularnim "Crystal" i prozirno zelenim verzijama originalnog Xboxa.

Ova praksa odražava širi trend u industriji videoigara, gdje se retro dizajn i nostalgija sve više koriste kako bi privukli potrošače. Microsoftov potez dolazi u vrijeme kada i njegovi glavni konkurenti slave svoje obljetnice. Sony je nedavno proslavio 30 godina PlayStationa s limitiranom edicijom PlayStation 5 konzole koja dizajnom podsjeća na originalni PS1. Nintendo je, s druge strane, poznat po čestim izdanjima specijalnih verzija svoje Switch konzole, koje su obično vezane uz popularne franšize poput The Legend of Zelda, Pokémon i Animal Crossing. Ovi primjeri pokazuju jasan trend u kojem proizvođači konzola koriste nasljeđe svojih brendova kako bi stvorili proizvode s dodanom vrijednošću. U eri digitalne distribucije igara, fizički, limitirani proizvodi postaju sve traženiji kao opipljivi dio gaming kulture i vrijedni kolekcionarski predmeti.

*uz korištenje AI-ja