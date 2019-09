Video: Pogledajte kako bruje Fordovi novi sportski dragulji

Novi sportski modeli Forda su nesvakidašnje poslastice. U to smo se uspjeli uvjeriti na regionalnoj prezentaciji u okolici Zadra. Novi sportski Focus ST napravljen je po posljednjoj modi, ima sve ono što traže moderni kupci ovakvih automobila, a to znači da je za razliku od jednostavnog prethodnika postao tehnološki kompleksni auto koji donosi sve tehnologije kojima se dići i najžešća konkurencija, Renault Mégane RS, Hyundai i30 N, i Honda Civic Type R.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novi ST tako donosi aktivne amortizere kojima se mijenja tvrdoća ovjesa, elektronski diferencijal s ograničenim proklizavanjem, a vozač može i mijenjati između različitih načina vožnje čime se poboljšavaju vozne osobine ili pak udobnost vožnje i time svakodnevna upotrebljivost auta. U normalnom načinu rada Focus ST jako brzi, ali relativno udoban kompakt. Odaberete li sportski način rada Sve se mijenja. Auto na gas reagira još silovitije, upravljač je vrlo tvrd, ovjes grize u svaku neravninu i 'izbija bubrege' a iz ispuha izlazi prava simfonija odličnog zvuka turbomotora i napadne glasne pucnjave. Kako to zvuči možete čuti u priloženom videu iznad.

Foto: Ford

Novi Focus ST ima neobično velik turbomotor. Dok se konkurencija zadovoljava s 1,6 do dvije litre obujma Focus ima četverocilindraš obujma 2,3 litre. Motor razvija 280 KS što je pak dovoljno za strelovita ubrzanja. Konkretno do 100 km/h Focus ST ubrza za 5,7 sekundi što je na razini najboljih ubrzanja u ovoj klasi. Maksimalna brzina iznosi 250 km/h. No i ako zanemarimo ove odlične brojke Focus ST je odličan sportski auto, zavojite ceste njegov su omiljen teren, no svoje brutalne sportske karakteristike jako odlično spaja s komforom. Karakteristika koju smo u ovoj klasi primijetili samo još kod Hyundaija i30 N i razlog koji će privući mnoge kupce. Jer ST može biti i sportski sirov i uglađeni svakodnevni suputnik koji uz nježniju nogu na gasu bez problema troši i manje od 9 l/100 km. Kada 'pretjerujete' u prosjeku troši oko 11 l/100 km.

Foto: Ford

Drugi automobil koji nas je osvojio je krajnje neobičan. Riječ je o sportskom pick-up-u Rangeru Raptoru, kako su nam iz Forda rekli jedinom autu u Europi s kojim baš možete skakati po terenu, kao u filmovima. Za razliku od drugih pick-upova ovo nije prvenstveno radni stroj nego auto za uživanje u vožnji. U odnosu na običnog Rangera ali i sve konkurente ima potpuno drugačiji stražnji ovjes i druga sportska poboljšanja koja ga čine vrlo zabavnim i vozljivom na asfaltu i nevjerojatno uzbudljivim i sposobnim pri terenskoj vožnji. Automobil nudi izbor nekoliko načina vožnje, a koliko su u Fordu uvjereni u sposobnosti Raptora govori i to da je jedan od njih takozvani 'Baja mode'. Ovaj način za brzu, sportsku terensku vožnju nazvan je po utrci Baha 1000, jednoj od najtežih terenskih utrka koja se svake godine održava u Meksiku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ranger Raptor ima dizelski motor obujma dvije litre s dva turbopunjača koji razvija 213 KS. Ubrzanja nisu strelovita, no još uvijek vrlo dobra. Do 100 km/h ova 5,37 metara dugačka 'grdosija' ubrza za 10,6 sekundi i postiže maksimalnih 170 km/h. Na cesti se vozi nevjerojatno brzo i okretno, uglađeniji je i sposobniji od bilo kojeg drugog pick-up automobila. Na terenu može biti izuzetno brz i vrlo sposoban za savladavanje i najtežih prepreka. Podnica je na primjer zaštićena s čeličnom pločom debelom desetak milimetara što je garancija da se donji dio neće tako lako oštetiti, a pogon an sve kotače funkcionira odlično. U vožnji u prosjeku troši između 10 i 11 litara. Kako se ponaša na terenu možete vidjeti u videu priloženom iznad. Foto: Ford

Dva nova fascinantna Forda na našem tržištu će se naći u prvoj četvrtini 2020. godine, a već se znaju i okvirne cijene. Focus ST bi trebao stajati oko 289.000 dok će cijena Rangera Raptora iznositi oko 450.000 kuna.