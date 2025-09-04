Obavijesti

Tech

Komentari 1
STIŽE NA PROLJEĆE

VIDEO Pogledajte pola sata novog Jamesa Bonda na PS5: Kao spoj Hitmana i Uncharteda

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte pola sata novog Jamesa Bonda na PS5: Kao spoj Hitmana i Uncharteda
5
Foto: Playstation

U prikazanom gameplayu otkrivena su dva zadatka – tajna operacija na šahovskom turniru u Slovačkoj te infiltracija na raskošni gala događaj u londonskom Kensington

I dok se čeka da saznamo tko će biti neki sljedeći filmski James Bond, Sony je na svojoj prezentaciji State of Play predstavio “007 First Light”, novu akcijsko-avanturističku igru iz trećeg lica koja donosi originalnu priču o nastanku Jamesa Bonda. U njoj će ga glumiti Irac Patrick Gibson, mladi glumac poznat iz serija Tudori, Dexter: Prvi grijeh, The OA te Shadow and Bone.

Igru razvija danski studio IO Interactive u vlastitom Glacier engineu, a izlazak je najavljen za 27. ožujka 2026. na PlayStationu 5 i PlayStationu 5 Pro.

U prikazanom gameplayu otkrivena su dva zadatka – tajna operacija na šahovskom turniru u Slovačkoj koja završava spektakularnim obračunom na visini te infiltracija na raskošni gala događaj u londonskom Kensingtonu. Igra kombinira špijunske elemente i akcijske set-pieece prizore po kojima je Bondova franšiza poznata.

Poseban naglasak stavljen je na tzv. Creative Approach – način igranja u kojem igrači sami biraju hoće li se prikrasti i obaviti misiju neopaženo, upotrijebiti arsenal oružja i gadgeta ili kombinirati obje metode. Bondova vještina špijunaže uključuje presluškivanje razgovora, krađu kartica i analizu tragova iz okoline, dok sustav Instinct omogućuje brže reakcije, zavaravanje protivnika ili preciznije gađanje u pucnjavama.

Foto: Playstation

Q i ovoga puta donosi gadgete poput uređaja za hakiranje kamera ili lasera za rezanje, a tijekom igre otključavat će se novi alati. Borba kombinira precizno pucanje, prsa-o-prsa obračune i korištenje okoline, uz poseban “License to Kill” sustav kada sukobi eskaliraju. Osim pješačkih misija, igra nudi i vožnje u Bondovu stilu – od automobilskih jurnjava do akcijskih scena koje uključuju i izbacivanje iz aviona.

Objavljena je i glavna glumačka postava: Osim Gibsdona u igri glume Priyanga Burford je M, Alastair Mackenzie Q, Kiera Lester Miss Moneypenny, Lennie James Bondov mentor John Greenway, a Noemie Nakai Miss Roth.

Sony je potvrdio kako će svi koji unaprijed naruče igru dobiti besplatnu nadogradnju na Deluxe Edition.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tražite povoljan rabljeni auto do 15.000 € i ne stariji od pet godina? Izabrali smo najbolje!
AUTOMOBILI

Tražite povoljan rabljeni auto do 15.000 € i ne stariji od pet godina? Izabrali smo najbolje!

Nije potrebno kupovati najskuplje automobile jer se za cijenu do 15.000 eura može pronaći svašta. Pogledajte koje automobile, a da nisu stariji od pet godina, možete nabaviti
FOTO Ovo je najskuplji auto na oglasu: Bondov miljenik do 'stotke' treba tek 3,6 sekundi
ASTON MARTIN

FOTO Ovo je najskuplji auto na oglasu: Bondov miljenik do 'stotke' treba tek 3,6 sekundi

Moćni Aston Martin DBS 770 Ultimate Coupe na Njuškalu se pojavio sredinom srpnja i od tada je najskuplji auto za prodaju. Kao što mu imenu piše, ova jurilica ima 770 konjske snage..
Nova velika studija otkriva kad su se Hrvati naselili na Jadran
OD STOLJEĆA SEDMOG

Nova velika studija otkriva kad su se Hrvati naselili na Jadran

Sekvenciranjem više od 550 drevnih genoma znanstvenici su potvrdili da su se Slaveni doselili s područja današnje južne Bjelorusije i sjeverne Ukrajine, uglavnom uz gornji tok rijeke Dnjepa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025