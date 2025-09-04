VIDEO Pogledajte pola sata novog Jamesa Bonda na PS5: Kao spoj Hitmana i Uncharteda

I dok se čeka da saznamo tko će biti neki sljedeći filmski James Bond, Sony je na svojoj prezentaciji State of Play predstavio “007 First Light”, novu akcijsko-avanturističku igru iz trećeg lica koja donosi originalnu priču o nastanku Jamesa Bonda. U njoj će ga glumiti Irac Patrick Gibson, mladi glumac poznat iz serija Tudori, Dexter: Prvi grijeh, The OA te Shadow and Bone.

Igru razvija danski studio IO Interactive u vlastitom Glacier engineu, a izlazak je najavljen za 27. ožujka 2026. na PlayStationu 5 i PlayStationu 5 Pro.

U prikazanom gameplayu otkrivena su dva zadatka – tajna operacija na šahovskom turniru u Slovačkoj koja završava spektakularnim obračunom na visini te infiltracija na raskošni gala događaj u londonskom Kensingtonu. Igra kombinira špijunske elemente i akcijske set-pieece prizore po kojima je Bondova franšiza poznata.

Poseban naglasak stavljen je na tzv. Creative Approach – način igranja u kojem igrači sami biraju hoće li se prikrasti i obaviti misiju neopaženo, upotrijebiti arsenal oružja i gadgeta ili kombinirati obje metode. Bondova vještina špijunaže uključuje presluškivanje razgovora, krađu kartica i analizu tragova iz okoline, dok sustav Instinct omogućuje brže reakcije, zavaravanje protivnika ili preciznije gađanje u pucnjavama.

Foto: Playstation

Q i ovoga puta donosi gadgete poput uređaja za hakiranje kamera ili lasera za rezanje, a tijekom igre otključavat će se novi alati. Borba kombinira precizno pucanje, prsa-o-prsa obračune i korištenje okoline, uz poseban “License to Kill” sustav kada sukobi eskaliraju. Osim pješačkih misija, igra nudi i vožnje u Bondovu stilu – od automobilskih jurnjava do akcijskih scena koje uključuju i izbacivanje iz aviona.

Objavljena je i glavna glumačka postava: Osim Gibsdona u igri glume Priyanga Burford je M, Alastair Mackenzie Q, Kiera Lester Miss Moneypenny, Lennie James Bondov mentor John Greenway, a Noemie Nakai Miss Roth.

Sony je potvrdio kako će svi koji unaprijed naruče igru dobiti besplatnu nadogradnju na Deluxe Edition.