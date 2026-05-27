VIDEO Povratak na Mjesec: Uz robote i dronove NASA ovako želi izgraditi novu veliku bazu

Američka svemirska agencija NASA otkrila je detaljne planove za uspostavu stalne američke baze na Mjesecu, najavljujući tri ključne robotske misije koje bi trebale biti lansirane do kraja 2026. godine. Ove misije predstavljaju temelj za dugoročni boravak astronauta na lunarnoj površini u sklopu programa Artemis, s krajnjim ciljem pripreme za buduće misije na Mars.

Ambiciozan povratak na Mjesec

Tijekom konferencije za novinare, čelnik NASA-e naglasio je kako se agencija ubrzano kreće prema realizaciji projekta "Mjesečeva Baza", dugoročne lunarne postaje dizajnirane za podršku astronautima i složenim znanstvenim istraživanjima. Naglasio je važnost programa Artemis ne samo za znanstveni i ekonomski napredak, već i za inspiriranje novih generacija istraživača.

​- Amerika se vraća na Mjesec, i ovaj put da ostane - poručio je.

Nove misije poslužit će za testiranje komercijalnih landera, autonomnih vozila i operacija na lunarnoj površini prije nego što astronauti započnu s duljim boravkom u sklopu budućih Artemis misija.

Detalji tri ključne misije

Planirane misije, nazvane Moon Base 1, 2 i 3, fokusirat će se na istraživanje južnog pola Mjeseca, testiranje novih tehnologija i pripremu terena za buduću bazu. One su samo prve u nizu od više od desetak misija koje se očekuju u nadolazećem razdoblju.

Slijetanje na južni pol

Prva misija, planirana za jesen 2026. godine, koristit će lander Blue Moon Mark 1 Endurance tvrtke Blue Origin. Lander će dostaviti znanstvene instrumente na područje grebena Shackleton blizu južnog pola Mjeseca. Ovo se područje smatra kritičnim zbog potvrđenih zaliha vodenog leda u trajno zasjenjenim kraterima. Voda se smatra ključnim resursom jer se može koristiti za piće, proizvodnju kisika i kao sirovina za raketno gorivo.

Testiranje mobilnosti i prijevoz tereta

Foto: NASA

Drugu misiju predvodit će tvrtka Astrobotic sa svojim landerom Griffin. Cilj je na Mjesec transportirati više od 500 kilograma tereta, uključujući i rover FLEX tvrtke Astrolab. NASA se nada da će FLEX pomoći u razvoju budućih sustava za mobilnost astronauta i testiranju autonomnih operacija na zahtjevnom lunarnom terenu.

Znanost i međunarodna suradnja

Treća misija bit će primarno znanstveno usmjerena. Nosit će NASA-inu misiju Lunar Vertex za proučavanje misterioznih lunarnih "vrtloga", svijetlih formacija za koje znanstvenici vjeruju da su povezane s magnetskim poljima ispod površine. Osim NASA-inih instrumenata, lander će prevoziti i teret za Europsku svemirsku agenciju (ESA) te Korejski astronomski i svemirski znanstveni institut, naglašavajući međunarodni karakter modernog istraživanja svemira.

Nova svemirska utrka i uloga privatnog sektora

Planovi NASA-e odvijaju se u kontekstu pojačane međunarodne konkurencije, prvenstveno s Kinom, koja također ima ambiciozne planove za slanje svojih astronauta, taikonauta, na Mjesec do 2030. godine i izgradnju vlastite istraživačke postaje. To je stvorilo osjećaj nove svemirske utrke, gdje obje sile vide Mjesec kao strateški važan cilj.

Kako bi ubrzala svoje planove, NASA se snažno oslanja na suradnju s privatnim sektorom kroz inicijative poput Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Tvrtke kao što su Blue Origin, Astrobotic i Intuitive Machines preuzimaju ključnu ulogu u transportu tereta, dok agencija primjenjuje iterativni pristup sličan onome iz doba programa Apollo, koristeći ponovljene misije za brzo testiranje tehnologija. Carlos Garcia-Galan, voditelj programa Moon Base, izjavio je da prva faza uključuje 25 lansiranja i 21 slijetanje na Mjesec. NASA je također objavila ugovore za razvoj novog lunarnog terenskog vozila (LTV) s tvrtkama Astrolab i Lunar Outpost te razvoj dronova "Moonfall" dizajniranih za izviđanje zona slijetanja i potragu za ledom ispod površine.

*uz korištenje AI-ja