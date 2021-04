Kada sam u novi Teslin Model 3 Long Range ušao u jednoj zagrebačkoj javnoj garaži pomalo sam sumnjao u to da će mi se Tesla svidjeti. Priče o lošijoj kvaliteti izrade i potpuno drugačija filozofija auta od one na koju sam u svojih 25 godina testiranja auta naviknuo bili su glavni pokretači tih sumnji. No već na izlasku iz spomenute garaže moje se mišljenje počelo mijenjati. Nakon dva, tri sata u Tesli već sam bio oduševljen autom.