VIDEO Rover Perseverance na Marsu srušio svemirski rekord

NASA-in rover Perseverance prešao je veću udaljenost od bilo kojeg drugog vozila na površini nekog planeta osim Zemlje, prevalivši 45,2 kilometra otkako je 2021. godine stigao na Mars, objavila je u utorak američka svemirska agencija.

Rover sa šest kotača, veličine automobila, dosegnuo je tu važnu prekretnicu nakon pet i pol godina misije čiji je cilj istražiti jesu li na Zemljinu susjedu ikada postojali uvjeti pogodni za mikrobni život.

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„Inženjerska oprema i instrumenti letjelice Perseverance u izvrsnom su stanju, a svi redundantni sustavi i dalje su na raspolaganju”, izjavio je za Reuters Steven Lee iz NASA-ina Laboratorija za mlazni pogon u Kaliforniji.

„Nedavna procjena svih sustava pokazala je da su sposobni dobro funkcionirati i od 2030. godine, a vjerojatno i nakon toga”, dodao je Lee, voditelj projekta za NASA-ina dva marsovska rovera, Perseverance i Curiosity.

Perseverance je nadmašio prethodno prijeđenih 45 kilometara po površini Marsa, koju je NASA-in rover Opportunity ostvario u razdoblju od 2004. do 2018. godine. Oba su nadmašila udaljenosti koje su prešli bilo koji lunarni roveri.

Perseverance se sa svojim nizom znanstvenih instrumenata usredotočio na krater Jezero, područje na sjevernoj polutki Marsa za koje se vjeruje da je bilo poplavljeno vodom te da je prije nekoliko milijardi godina ondje postojala tekuća voda.

Rover je dosegnuo važnu prekretnicu na putu prema području zvanom Idubi, krećući se kroz predio van zapadnog ruba kratera, nazvanog Lac de Charmes.

Njegov sestrinski rover, Curiosity, kreće se kraterom Gale u blizini Marsova ekvatora.

Perseverance ne pokazuje znakove usporavanja, dodao je Lee.

Foto: NASA

Mehanizmi njegova sustava za kretanje podvrgavaju se ispitivanjima kako bi se dokazalo da može prijeći 100 kilometara ili više, rekao je Lee.

NASA je veliku zaslugu za uspjeh rovera pripisala njegovoj sposobnosti samostalne vožnje, odnosno autonomnom navigacijskom sustavu nazvanom AutoNav. Lee je rekao da se 90 posto vožnji odvija autonomno, bez ljudske intervencije.

„Perseverance snima stereoskopske slike terena ispred sebe, izrađuje softversku 3D kartu i odabire najsigurniji put prema cilju kretanja”, rekao je.

Još jedna ključna komponenta je Vision Compute Element - ​​brzi pomoćni procesor koji roveru omogućuje obradu slika u realnom vremenu, dodao je Lee.

To je u suprotnosti s prethodnim roverima, koji su se morali zaustaviti kako bi „razmislili” prije svake dionice vožnje, rekao je.

„Perseverance se nadograđuje na 29-godišnje nasljeđe naših dosadašnjih marsovskih rovera - Sojournera, Spirita, Opportunityja i Curiosityja - pri čemu svaki od njih uvažava prethodno stečena iskustva i unapređuje našu sposobnost kretanja po drugom svijetu”, rekao je Lee.