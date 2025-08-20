VIDEO Spektakl u Kölnu: Stigao novi trailer za Call of Duty, a ovo ostale igre s Gamescoma

Prva večer Gamescoma u Kölnu nije razočara. Štoviše, gejmeri i svi zaljubljenici u video igre dobili su uvid u neke nove naslove, ali i 'provjerenu' robu čije igre godinama igraju.

Evo što je sve najavljeno prve večeri:

Call of Duty: Black Ops 7

Novi foršpan o mega popularnom serijalu otkriva detalje kampanje koja čeka igrače, radnji igre smještenoj u 2035. godinu, multyplayeru i novom modu sa zombijima. Igra bi trebala izaći 14. studenog ove godine.

Resident Evil Requiem

Novi trailer je dobio i Resident Evil u kojem su gledatelji saznali neke novosti o glavnoj protagonistici Grace Ashcroft. Izlazak igre je planiran za 27. veljače 2026.

World of Warcraft: Midnight

Blizzard je u Kölnu predstavio 11. po redu ekspanziju World of Warcrafta, Midnight. Od mnogih najavljivanih promjena, najzvučnije su dugonajavljivane kuće za igrače koje će svatko moći urediti po želji. Izaći će u 2026. godini, ali bez točnog datuma, za sada.

Silent Hill f

Legenradna franšiza nakon gotovo 13 godina dobit će novi nastavak. Radnja je smještena u Japanu, a horora, straha i pokoje suze sigurno neće nedostajati. Igra će izaći 25. rujna.

Ninja Gaiden 4

Još jedna vrhunska japanska franšiza dobiva svoj nastavak. U četvorki igrači mogu očekivati fluidnije borbe i vrhunsku grafiku. Izlazi 21. listopada.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Od početaka pa do legende. Tako su autori igrice opisali što igrače očekuje u novom nastavku Batmana, ali Lego verzije. Datum izlaska još se ne zna.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4

Prvi trailer za sve fanove i one koji će to postati u Kolnu je imala i ova franšiza. Nakon osam godina stiže nastavak, a igra je u međuvremenu promijenila i developera. Stiže nekad u 2026.

Ghost of Yotei - Song of Vengeance

Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV Special Collaboration

Što je još predstavljeno: Black Myth: Thong Kui (prvi trailer), World of Tanks: HEAT (prvi trailer), Project Spectrum (prvi trailer), Everwid (gameplay trailer), Age of Empires 4 (najava za PS5), Cinder City (gameplay trailer), Kingdom Come Deliverance 2 (trailer novog DLC-a), Cronos: The New Dawn (novi trailer)...