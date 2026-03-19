FOTO Ovako izgleda budućnost BMW-a: Otkrili su novu 'trojku'

BMW je u Münchenu u srijedu potpuno električni BMW i3. Ovo nije samo nasljednik legendarne serije 3 u električnom izdanju, već i novi korak za 'neue Klasse', platformu koja označava temelj brojnih BMW-ovih električnih modela. Novi i3 bi trebao imati doseg od 900 km.
Novi BMW i3 više nije eksperiment za urbane entuzijaste, nego potpuno električna limuzina srednje klase, zapravo električna interpretacija najvažnijeg BMW-ovog modela, serije 3.
Novi BMW i3 više nije eksperiment za urbane entuzijaste, nego potpuno električna limuzina srednje klase, zapravo električna interpretacija najvažnijeg BMW-ovog modela, serije 3. |
Novi BMW i3 više nije eksperiment za urbane entuzijaste, nego potpuno električna limuzina srednje klase, zapravo električna interpretacija najvažnijeg BMW-ovog modela, serije 3.
Na prvi pogled i dalje djeluje kao BMW-ova sportska limuzina, s dugim međuosovinskim razmakom, kratkim prevjesima i naglašenim bokovima, ali detalji jasno pokazuju da je riječ o automobilu iz nove ere
Prednjim dijelom dominira nova, znatno tanja interpretacija klasičnog izgleda s bubrezima koji se sada protežu cijelom širinom vozila i stapaju s elegantnim prednjim svjetlima, stvarajući jedinstven svjetlosni potpis.
Silueta automobila, koju BMW naziva "2.5-box", kombinira elemente klasične limuzine i aerodinamičnog fastbacka, a zahvaljujući dugom međuosovinskom razmaku, automobil djeluje izduženo i moćno.
U usporedbi s aktualnom serijom 3, novi i3 je osjetno veći. Duži je za otprilike četiri centimetra, širi za 3,8 centimetara i viši za četiri centimetra, dok je međuosovinski razmak povećan za gotovo pet centimetara, što obećava znatno prostraniju unutrašnjost.
BMW s modelom i3 ne namjerava praviti kompromise, što potvrđuje i prva predstavljena inačica – i3 50 xDrive. Ovaj model s pogonom na sva četiri kotača pokreće sustav koji razvija impresivnih 345 kW (469 KS) i maksimalni okretni moment od 645 Nm.
Ipak, podatak koji izaziva najviše pažnje jest doseg. Zahvaljujući šestoj generaciji eDrive tehnologije i potpuno novim cilindričnim baterijskim ćelijama, BMW navodi provizorni doseg do nevjerojatnih 900 kilometara prema WLTP ciklusu.
U realnim uvjetima vožnje to bi trebalo značiti između 600 i 700 kilometara autonomije, što je doseg koji ga svrstava u sam vrh klase.
Srce sustava je nova baterija kapaciteta oko 109 kWh. Njene cilindrične ćelije su dvadeset posto energetski gušće od prijašnjih prizmatičnih ćelija, što omogućuje smještaj veće količine energije u kompaktnije pakiranje.
Jedan od ključnih aduta novog i3 je njegova 800-voltna arhitektura, tehnologija dosad viđena uglavnom na znatno skupljim modelima. Ona omogućuje podršku za DC brzo punjenje snage do čak 400 kW.
U praksi, to znači da je za povrat 400 kilometara dosega potrebno pričekati svega deset minuta, čime se gotovo u potpunosti eliminira problem anksioznosti zbog dometa na dužim putovanjima.
Revolucija se nastavlja i u kabini, koja donosi potpuno novi koncept interakcije vozača i vozila. Klasična instrumentna ploča odlazi u povijest, a zamjenjuje je inovativni Panoramic iDrive sustav.
