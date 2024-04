VIDEO Svakih 28 sekundi izrade Honor mobitel i nikad ne staju. Zavirili smo u pogon budućnosti

Pametni telefoni bez sumnje predstavljaju vrhunac tehnološkog napretka u smislu minijaturizacije i funkcionalnosti, kombinirajući brojne napredne mogućnosti u kompaktnom kućištu iza blještavih ekrana. Od prvih mobitela koji su služili samo za pozive i poruke, evoluirali su u moćne uređaje preko kojih surfamo, fotografiramo, snimamo filmove, radimo, zabavljamo se. Svi ti napredni minijaturni čipovi u njima zamijenili su cijeli niz gadgeta koje smo nekad nosili, a mnogima su i jedino i glavno računalo koje koriste.

Pogledajte kako nastaje i kako se testiraju telefoni u jednoj od najnaprednijih tvornica

Stoga je fascinantno bilo uživo vidjeti tko su ljudi i strojevi koji izrađuju najmoćnije telefone današnjice. U Shenzhenu smo posjetili tvornicu koju je izgradio Honor, a u kojoj nastaju njihovi najnapredniji telefoni, među kojima su Magic 6 Pro i preklopni Magic V2.

Prije sedam godina bio sam u jednoj sličnoj tvornici drugog proizvođača na Tajvanu i nevjerojatan je skok u robotizaciji i automatizaciji. Dok je tada gomila ljudi spajala čipove, kontrolirala proizvodnju, sklapala uređaje, ovdje je prizor bio potpuno drugačiji.

Honorov vodič koji nas je uveo u pogon rekao je kako je proizvodnja gotovo 85 posto automatizirana, u što smo se mogli uvjeriti na proizvodnoj liniji dugoj 150 metara. To je sustav u kojem u zajedničkom ritmu rade roboti i tek nekoliko ljudi, a proizvodnju su automatizirali do te mjere da je na kraju linije čak i robot koji će zalijepiti zaštitnu foliju oko uređaja prije pakiranja.

S te proizvodne linije telefon izlazi otprilike svakih 28,5 sekundi, no da bi se jedan telefon proizveo potrebna su tri dana koja uključuju sastavljanje, spajanje čipova, testiranje, ugradnju svih softvera, ponovno testiranje te na kraju i pakiranje, za što je opet zadužen čovjek koji telefone sprema u kutije.

Dnevno tako samo na ovoj jednoj liniji proizvedu otprilike 2400 telefona, a u cijelom pogonu imaju 20-ak linija na kojima se sklapaju uređaji. Samo u ovoj tvornici mjesečno se proizvede oko pola milijuna mobitela, a Honor ih ima više diljem Kine.

U toj nepreglednoj šumi sinkroniziranih robota radi i nemali broj ljudi, njih oko 400 i to u smjenama od 12 sati, a rade 5 ili 6 dana u tjednu. No, zanimljivo je da tvornica ne staje s radom, čak ni tijekom redovitog održavanja ili čišćenja koje se obavlja mjesečno, kvartalno ili godišnje. Voditelji pogona samo privremeno ugase određenu liniju da bi se taj dio tvornice očistio, ali kako su uvjeti gotovo sterilni, i to vjerojatno obave prilično brzo.

Iz Honora se hvale kako su čak 60 posto opreme za proizvodnju (HIEP) i robota proizveli sami, a u tvornici smo mogli vidjeti i cijeli proces kroz koji prolazi jedan telefon koji ćete možda i vi držati u ruci kad stigne do Europe.

Sve kreće od jedne tiskane pločice koja se dijeli na dvije, a na koju se potom stavlja lemilo te razni čipovi koji dolaze na rolama koje podsjećaju na filmske role. Među njima najviše vrijedi procesor koji dolazi od Qualcomma. Dok telefon prolazi kroz strojeve, svi se dijelovi nakon svake faze sklapanja skeniraju i testiraju, a sve to možemo pratiti i na dijagnostičkim ekranima. Voditelj proizvodnje pojašnjava nam kako se traži 99,9 posto preciznosti. Dok dijelovi prelaze u sljedeći stroj, sve se skenira i za eventualne metalne nečistoće, a potom se spaja i središnji okvir telefona. Stroj potom spaja i leće, a samo testiranje svih parametara parametara uređaja, od kamera i raznih funkcija potom traje deset sati. Iza toga slijedi i programiranje svega potrebnog u telefon i njegove čipove, od softvera, Bluetootha, IMEI broja…

A nakon što je robot odradio svoje testove, ljudi još jednom testiraju sve bitne parametre, poput provjere objektiva, vjernosti boja na ekranu. Nakon što zadnji stroj odradi svoje, telefon izlazi na zadnji test i do radnika koji ga pakira u kutije. Ako vaga pokaže da kutija ima odstupanje veće od 3 grama od propisanog, telefon se vraća na provjeru.

Inovacija je ključna, zato ulažu stotine milijuna

Kao što nam je u razgovoru rekao direktor marketinga Ray Guo, inovacije su ključne u rastu kompanije i razvoju svih tih uređaja čiji smo nastanak vidjeli u tvornici. Zbog toga ulažu i stotine milijuna dolara u istraživanje i razvoj. Diljem svijeta imaju šest centara, a lani su otvorili ovaj u Shenzhenu te smo bili prvi mediji koji su ga uopće posjetili. U njega su uložili čak 200 milijuna dolara.

Predstavnici kompanije tako su nas proveli kroz laboratorije u kojima vladaju još stroži uvjeti nego u tvornici, pa ljudi u nekim odjelima hodaju u zaštitnim odijelima kao na početku pandemije. Ovdje imaju laboratorij za ekrane, a tu su i sami razvili preklopni ekran za telefon Magic V2. Uložili su 50 milijuna dolara u ovaj mali istraživački centar koji ima i vlastitu mini proizvodnu liniju. Tek kad su zadovoljni ekranom koji su razvili, masovnu proizvodnju prebacuju potom nekom od partnera. Zanimljiv je to potez, jer mnogi proizvođači jednostavno naruče taj i taj ekran i tu staje priča, dok u Honoru sami prema svim svojim željama razvijaju potpuno novi. A upravo tu u razvoju su i ekrani za telefone koji će stići u sljedeće dvije ili tri godine.

Kakvi su to ekrani, nismo mogli vidjeti jer je stroga tajna.

No, već vrata dalje niz hodnik je u pripremi još jedan potpuno novi laboratorij i to za razvoj baterija u koji će useliti uskoro. Cijela jedna prostorija posvećena je tuširanju i namakanju telefona u svim mogućim uvjetima i testiranjima maksimalnih granica, dok se u drugoj testira pouzdanost mobitela. Tu smo mogli vidjeti uređaje koji neprestano otvaraju i zatvaraju mobitel, kako bi mogli reći da njihov uređaj može izdržati 400.000 otvaranja.

Ispred drugog sjedi jedan radnik koji stavlja telefon pod hvataljku uređaja koji potom baca telefon iz različitih kuteva i to 65 do 80 puta. Nakon svakog tog bolnog udarca na betonsku ploču prisjetio sam se svakog trenutka kad bi mi pao telefon. Ovdje radnik pregleda oštećenja, no Magic 6 Pro koji je bio u testu, tijekom desetak udaraca nije pretrpio ništa značajno.

Tu su još i uređaji koji 10.000 puta vade punjač, jedan simulira stražnjicu koja sjeda sa telefonom u stražnjem džepu hlača, a tu su i komore u kojima se ispituju promjene i izdržljivost na visoke i niske temperature. Tako jedan telefon ostavljaju čak 7 dana na 78 Celzija i 85 posto vlage. Radnik u Honoru pojašnjava nam kako nakon svakih 10.000 uređaja dva uzmu slučajnim odabirom s proizvodne trake da bi obavili ova testiranja.

Kako bi dobili idealnu šarku u Honoru nisu krenuli sa sastavljanjem pa testiranjem različitih metoda rastvaranja uređaja, već su gomilu posla drastično skratili zahvaljujući ogromnom računalnom centru. Radi se o velikoj server sobi koja im je ubrzala razvoj i planiranje novih uređaja i tehnologija. U velikoj sobi izbrojili smo šest redova u kojima je bilo više od 800 servera.

- Samo mi i Huawei koristimo ovo u Kini. A pomoću ovakvog sustava razvili smo više tisuća šarki koje smo simulirali u računalu, prije nego smo se odlučili na one koje bi mogli koristiti. A potom smo i ta otvaranja i zatvaranja ovakvog telefona virtualno simulirali - rekao nam je predstavnik Honora. Kažu kako su potrošili 35 milijuna dolara na ovaj sustav.