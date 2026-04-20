VIDEO Više od milijun ljudi u 2 dana kupilo SF igru Pragmata

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Capcom

Ovaj rezultat posebno je impresivan s obzirom na to da se radi o potpuno novoj franšizi, bez prethodne baze obožavatelja.

Japanski div Capcom ponovno je dokazao svoju snagu na tržištu videoigara. Njihova potpuno nova znanstveno-fantastična avantura Pragmata ostvarila je izvanredan komercijalni uspjeh, prodavši se u više od milijun primjeraka diljem svijeta u samo dva dana od izlaska 17. travnja. Ovaj rezultat posebno je impresivan s obzirom na to da se radi o potpuno novoj franšizi, bez prethodne baze obožavatelja.

Rizik koji se isplatio

Pragmata vodi igrače na putovanje u blisku budućnost na Mjesecu, prateći priču Hugha Williamsa i Diane, djevojčice androida. U današnjoj industriji, gdje dominiraju nastavci i igre kao usluge (live service), lansiranje visokobudžetnog, isključivo single-player naslova smatra se velikim rizikom. Capcom se ipak odvažio na taj potez, a sudeći prema prvim rezultatima, rizik se višestruko isplatio. Kritičari su igru opisali kao povratak u "jednostavnija vremena", hvaleći je jer ne sadrži nepotrebne dodatke i nudi čvrsto, fokusirano akcijsko iskustvo.

Povjerenje u mlađe snage

Zanimljivo je da je razvoj igre povjeren pretežno mlađem timu unutar Capcoma. Njihov zadatak bio je stvoriti originalan svijet i koncept igranja, a rezultat je inovativna kombinacija brze akcije i elemenata zagonetki smještenih u prepoznatljiv svijet kojim vlada umjetna inteligencija. Uspjeh Pragmate pokazuje da Capcom nastavlja svoj niz hitova koji traje još od 2017. i igre Resident Evil 7, s tek pokojim komercijalnim podbačajem poput online pucačine Exoprimal.

Pametna strategija dovela do uspjeha

Svjesni izazova koje nosi nova franšiza, iz Capcoma su pažljivo isplanirali marketinški pristup. Kako su i sami naveli u službenom priopćenju, ključan potez bilo je rano objavljivanje demo verzije koja je igračima omogućila da se upoznaju s jedinstvenim mehanikama igre. Uz to, tvrtka je naglasila važnost svoje multi-platformske strategije. Rana odluka da se igra odmah razvija i za Nintendo Switch 2, uz verzije za PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, značajno je proširila doseg i dostupnost naslova od prvog dana.

Igrači i kritika jednoglasni u pohvalama

Prodajni rezultati samo su dio priče. Pragmata je dočekana s gotovo jednoglasnim pohvalama. Na popularnoj platformi Steam igra ima status "nadmoćno pozitivnih" recenzija, s čak 97 posto pozitivnih ocjena od strane korisnika. Angažman igrača također je visok, s gotovo 70.000 istovremenih igrača na Steamu tijekom prvog vikenda. Ništa manje naklonjeni nisu ni kritičari, čija se prosječna ocjena na stranici Metacritic kreće oko 86, što je svrstava među najbolje ocijenjene igre godine.

Razvojni tim Pragmate zahvalio je igračima na podršci:

"Kao potpuno novi IP, PRAGMATA predstavlja novi izazov za Capcom, izgrađen od temelja s originalnim svijetom i konceptom igranja. Doista smo oduševljeni što je toliko igrača diljem svijeta uživalo u igri, što nam je omogućilo da dosegnemo ovu prekretnicu od milijun prodanih jedinica."

*uz korištenje AI-ja

Cijene memorija rastu i dalje, nestašica će trajati godinama? Skaču i cijene brojnih gadgeta
ŠOK NA TRŽIŠTU

Cijene memorija rastu i dalje, nestašica će trajati godinama? Skaču i cijene brojnih gadgeta

Glavni uzrok trenutne krize je golema potražnja za memorijom visokih performansi (HBM), koja je ključna komponenta za AI podatkovne centre i akceleratore koje koriste tehnološki divovi
SpaceX dobio rivala: I Bezosov Blue Origin reciklirao raketu, ali misija se našla u problemu
ISTRAŽUJU KVAR?

SpaceX dobio rivala: I Bezosov Blue Origin reciklirao raketu, ali misija se našla u problemu

Blue Origin je postao tek druga tvrtka u povijesti, nakon SpaceX-a, kojoj je uspjelo ponovno iskoristiti raketni potisnik koji se sada vratio na platformu, no teret koji je raketa nosila nisu postavili u nominalnu orbitu
VIDEO Raketa Blue Origina je postavila satelit u krivu orbitu
KRAH NAKON LANSIRANJA

VIDEO Raketa Blue Origina je postavila satelit u krivu orbitu

Raketa je lansirana prema planu s lansirne baze Cape Canaveral na Floridi, što je prvi put da je prethodno korišteni raketni potisnik ponovno upotrijebljen, ali satelit koji su nosili su postavili u nižu orbitu od plana

