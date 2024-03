VIDEO Vozili smo Škodu Superb: Dostojna je zamjena za Passat

Otprilike dva mjeseca prije službenog dolaska na hrvatsko tržište Škoda nam je omogućila da isprobamo novu generaciju Škode Superb na međunarodnoj prezentaciji koja je održana u Portugalu, preciznije u Lisabonu.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:13 Škoda Superb | Video: Dubravko Kolarić/24sata

Ovo je za kupce na našem tržištu definitivno jedan od najzanimljivijih noviteta ove godine, jer Superb ostaje jedna od rijetkih limuzina srednje klase u ponudi. Također bi trebala privući i mnogo bivših kupaca Passata koji je u novoj generaciji ostao bez limuzinske verzije te će se nuditi samo kao karavan. Kad smo već kod karavana, moramo spomenuti da smo i Superb imali priliku isprobati jedino u Combi verziji, jer se limuzinska tek počinje proizvoditi ovih dana. Dakle, i Škoda je dala prednost karavanskom obliku koji je u zapadnoj Europi osjetno popularniji od limuzine.

Foto: Škoda

Novi Superb dizajnerska je evolucija dosadašnjeg modela bez radikalnih dizajnerskih rezova i promjena. Izgled automobila vrlo se sviđa ciljanim kupcima i Škoda s time očito nije htjela riskirati. Ipak, auto izgleda agresivnije zahvaljujući oštrim linijama tanjim prednjim svjetlima, izduženijoj maski i usisniku na odbojniku i modernim LED stražnjim svjetlima s "kristalnim" elementima. Nude se naplatci dimenzija 16 do 19 inča i osam boja karoserije, od kojih je šest novo. Također, auto je osjetno aerodinamičniji u usporedbi s prethodnikom s koeficijentom otpora zraka od 0,24 što je poboljšanje od oko 15 posto.Uživo automobil djeluje vrlo impresivno i jako veliko, što u osnovi i jest s 490 centimetara dužine za Combi i 491 cm za limuzinsku verziju.

Foto: Škoda

Automobil je zaista izuzetno prostran, u odnosu na ionako raskošnu prethodnu generaciju nudi još malo više mjesta straga i u prtljažniku. U autu se jedan iza drugog bez problema i udobno mogu smjestiti dva dvometraša, možda čak i više osobe. U prtljažnik karavana stane čak 690 litara što je rekord klase i 30 litara više nego u prethodnom modelu. Nešto manje prostran prtljažnik imaju plug-in verzije kojima baterija krade dosta mjesta za 510 litara ukupnog volumena. Limuzinska verzija također ima izdašni prtljažnik s 645 litara kapaciteta.

Foto: Škoda

Dizajn unutrašnjosti je vrlo elegantan s naglaskom na luksuzni dojam koji ostavlja napredna tehnologija u kombinaciji s kvalitetnim materijalima. Ima nešto plastike koja bi mogla biti mekša, no ukupni dojam kvalitete izrade i materijala je vrlo dobar.

Foto: Škoda

Superb ima 10" ili 13" infotainment zaslon osjetljiv na dodir, a ispred vozača su 10" digitalni instrumenti vrhunske grafike. Po prvi puta se uz nadoplatu nudi i head-up zaslon. Najzanimljiviji detalj su smart Smart Dials okretni prekidači s integriranim zaslonima od 1,25" u sredini. Ovim prekidačima se može upravljati klimom i drugim funkcijama. Lijevi i desni prekidači kontroliraju temperaturu i grijanje/ventilaciju sjedala, dok je središnji kotačić prilagodljiv i može se koristiti za upravljanje glasnoćom audio sustava , brzinom ventilatora, smjerom zraka, pametnim načinom klimatizacije, načinima vožnje, pa čak i zumiranje karte za navigaciju. Korištenje ovih prekidača u praksi je vrlo jednostavno, intuitivno i mnogo ergonomičnije i jednostavnije od “nabadanja” po dodirnom zaslonu na koje smo prisiljeni kod nekih modela.

Foto: Škoda

U skladu s trendom održivosti, tekstil za interijer izrađen je od 100% recikliranog poliestera. Za razliku od nekih drugih proizvođača automobila, Škoda nije odustala od kože, ali opcijske kožne presvlake sada imaju ekološki prihvatljiv proces štavljenja koristeći ostatke od obrade zrna kave ili otpadne vode od prerade maslina. Od opreme Superb sada uz doplatu nudi i masažu, Canton premium audio s 14 zvučnika, nova Matrix LED prednja svjetla...

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Škoda je ponosna i na 28 Simply Clever praktičnih značajki. Strugač za led s unutarnje strane poklopca spremnika ili kišobran u vozačevim vratima dobro su poznati detalji, a tu su i preklopne kuke za torbe u prtljažniku, kopča za parkirnu kartu na vjetrobranskom staklu, uređaj za pranje kamere za vožnju unatrag, USB priključak u retrovizoru na koji se može spojiti Dashcam ali i potpuno novi praktični detalji kao električni pokrov prtljažnika i “sustav” za čišćenje dodirnog zaslona bez upotrebe tekućine.

Foto: Škoda

Ponuda pogonskih sustava izuzetno je bogata te uključuje poznate VW-ove pogonske opcije ali i neke nove motorizacije. Osnovni benzinski motor je 1,5-litreni turbo s blagim hibridnim sustavom. Ovaj motor razvija 150 KS i dostupan je samo s pogonom na prednje kotače. Veći 2,0-litreni motor dostupan je s 204 KS ili 265 KS, a potonji se nudi s pogonom na sve kotače.

Foto: Škoda

Što se tiče dizelaša tu je samo "dobri stari" 2,0-litreni TDI sa 150 KS (110 kW) i pogonom na prednje ili 193 KS (142 kW) s pogonom na sve kotače. Svi benzinci i dizelaši serijski imaju automatski 7-stupanjski DSG, a ručni mjenjač više nije ni opcija u ni jednom Superbu. Kad smo već kod mjenjača spomenimo da je njegova ručica premještena na stup upravljača kako bi se oslobodio prostor između sjedala.

Foto: Škoda

Vrlo zanimljiva pogonska opcija je novi plug-in hibridni pogon koji kombinira 1,5-litreni benzinski motor s električnim motorom i DSG-om sa šest brzina, što rezultira snagom sustava od 204 KS. Zahvaljujući baterijskom paketu od 25,7 kWh, ovakav Superb može prijeći više od 100 kilometara potpuno električno. Točne brojke još nisu objavljene no iz Škode su nam najavili da bi određene verzije ovog plug-in hibrida mogle imati električni doseg do oko 130 km po WLTP-u, što je zaista vrlo mnogo. Zbog relativno velike baterije uvedena je i mogućnost punjenja DC strujom maksimalne snage do 50 kW.

Foto: Škoda

Što se tiče pogona, na prezentaciji smo se najviše koncentrirali na modele koji će činiti lavovski dio prodaje u Hrvatskoj. Isprobali smo osnovni TDI sa 150 KS i verziju sa 193 KS i pogonom na sve kotače s kojima smo napravili oko 200 kilometara u okolici Lisabona. Automobil je i dalje izuzetno udoban u vožnji s vrlo dobrim dinamičkim osobinama kada poželite pojuriti. U odnosu na prethodni model primijetili smo malo bolju zvučnu izolaciju i manju razinu buke. Potrošnja je izuzetno niska, u kombiniranoj vožnji Superb TDI sa 150 KS nam je trošio samo 6,2 l/100 km. Isprobali smo i plug-in verziju s kojom smo u gradskoj vožnji Lisabonom u isključivo električnom modu ostvarili prosjek potrošnje koji bi nam omogućio oko 110 km električnog doseg.

Foto: Škoda

Iako je naš dojam da su neki materijali u unutrašnjosti ipak nešto manje kvalitete nego kod prethodnika naš ukupan prvi dojam o automobilu je izuzetno pozitivan.

Foto: Škoda

Nova Škoda Superb više neće proizvoditi u Češkoj, već je proizvodnja prebačena u Slovačku zajedno s novim VW Passatom Variantom. Automobil u Hrvatsku stiže krajem svibnja, a cijene još uvijek nisu otkrivene.