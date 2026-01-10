VIDEO Zaboravite na salone! Stigli su pametni nokti, boju možete mijenjati u aplikaciji

Mijenjanje boje laka zvuči zabavno, no oduzima vrijeme, sušenje traje vječno, a jedna mala mrlja znači da sve kreće ispočetka. Ako iznenada poželite novu boju za sastanak ili večernji izlazak, rijetko tko ima strpljenja za potpunu promjenu. No, ta bi se frustracija uskoro mogla promijeniti zahvaljujući tehnologiji koja se čini kao da je stigla ravno iz SF filma.

Revolucija na vršcima prstiju

Na sajmu CES u Las Vegasu, gdje se tehnološki divovi nadmeću inovacijama, jedno od iznenađenja stiglo je iz svijeta ljepote. Floridska tvrtka iPolish predstavila je pametne "press-on" nokti koji mijenjaju boju. Riječ je o akrilnim noktima koji se putem aplikacije na pametnom telefonu povezuju s malenim uređajem nalik prijenosnoj bateriji. Korisnici u aplikaciji mogu odabrati jednu od preko četiristo dostupnih nijansi, a zatim jednostavno umetnu vrh nokta u uređaj. U samo pet sekundi, boja se magično mijenja, bez laka, kemikalija i vremena sušenja.

Tehnologija iz budućnosti, inspirirana filmom iz devedesetih

Foto: Reuters

Iako zvuči futuristički, tehnologija koja stoji iza iPolish noktiju zapravo se razvijala punih dvanaest godina, a sve je počelo u garaži tima inženjera i znanstvenika povezanih s američkom svemirskom industrijom. Inspiracija je došla iz kultnog filma "Totalni opoziv" iz 1990., u kojem jedan lik mijenja boju noktiju digitalnom olovkom. Tehnologija je derivat one koja se koristi u e-čitačima poput Kindlea, a temelji se na elektroforetskim nanopolimerima. Kratki električni naboj koji štapić isporuči noktu preslaže pigmente i stvara novu boju. Tvrtka je za ovu inovaciju prikupila čak 23 patenta.

​- Ovo je ljepota na zahtjev i budućnost ljepote - izjavio je za ZDNET Lance Littell, viši potpredsjednik iPolisha. ​- Ovo je prvi digitalni modni dodatak koji je lansiran na tržište.

Osim brzine i praktičnosti, Littell ističe kako je proizvod "cruelty-free" i ne sadrži kemikalije, a nokti traju jednako dugo kao i klasični "press-on" nokti, odnosno sve dok vaši prirodni nokti ne izrastu.

Cijena i dostupnost

Početni komplet, koji je već dostupan za prednarudžbu, košta 95 američkih dolara. Uključuje štapić za promjenu boje, završni sloj, ljepilo za pričvršćivanje te dva seta noktiju različitih stilova i duljina kako bi odgovarali svačijem ukusu. Zamjenski setovi noktiju prodavat će se po cijeni od šest dolara. Tvrtka planira započeti s isporukom ovog ljeta, a očekuje se da će se tehnologija s vremenom naći i na policama velikih kozmetičkih trgovina.