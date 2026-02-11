Obavijesti

Njemačka autoindustrija lani je ugasila 50.000 radnih mjesta

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Gotovo dvije trećine kompanija u automobilskom sektoru gasilo je prošle godine radna mjesta u pogonima u Njemačkoj, pokazali su rezultati ankete koju je udruga proizvođača VDA provela u razdoblju od 11. do 25. siječnja.

Kompanije u njemačkom automobilskom sektoru ugasile su u 2025. godini gotovo 50 tisuća radnih mjesta, a dio njih namjerava otpuštati radnike i u 2026., pokazali su rezultati ankete udruge VDA.

Automobilski sektor u Njemačkoj zapošljavao je u 2025. godini oko 726 tisuća radnika, gotovo 47 tisuća manje nego u 2024.

U odnosu na 2023. njihov broj smanjen je za gotovo 107 tisuća, izračunali su u VDA.

Gotovo dvije trećine kompanija u automobilskom sektoru gasilo je prošle godine radna mjesta u pogonima u Njemačkoj, pokazali su rezultati ankete koju je udruga proizvođača VDA provela u razdoblju od 11. do 25. siječnja.

Polovina od anketirane 124 kompanije navela je da još uvijek zatvara radna mjesta, a približno četvrtina njih otkaze dijeli samo u Njemačkoj, dok u inozemnim pogonima otvara radna mjesta.

"Uvjeti u Njemačkoj i Europi sve su lošiji, što opterećuje kompanije, osobito male i srednje dobavljače iz automobilskog sektora", konstatira predsjednica VDA Hildegard Mueller.

Osobito je oštro kritizirala donošenje zakona na europskoj razini, upozorivši na "kombinaciju nijekanja stvarnosti i iluzije relevantnosti " u Bruxellesu.

Ukupan broj nezaposlenih u Njemačkoj ponovo je u siječnju premašio tri milijuna, pokazali su prije dva tjedna službeni podaci agencije za zapošljavanje (BAA), kao i u kolovozu prošle godine kada je prekoračio tu razinu prvi put u deset godina.

Bez posla je u prvom ovogodišnjem mjesecu bilo 177 tisuća građana više nego u prosincu, ukupno 3,087 milijuna. Stopa nezaposlenosti poskočila je za 0,4 postotna boda, na 6,6 posto.

Osjetno veći broj nezaposlenih uobičajena je pojava na početku godine, istaknuli su u agenciji, "zbog zimske pauze" u građevinarstvu i poljoprivredi i uobičajenog posustajanja gospodarske aktivnosti.

Kada se isključe sezonski faktori, broj nezaposlenih zadržao se na razini iz prosinca, utvrdili su u BAA. U prosincu sezonski prilagođen broj nezaposlenih porastao je za tri tisuće u odnosu na studeni, napomenuli su.   

Godišnja usporedba pokazuje ukupno 92 tisuće više nezaposlenih, pokazali su njihovi izračuni.

