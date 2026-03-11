Videoigra hrvatskog studija prikupila novac na kickstarteru za samo 25 minuta!

Kickstarter kampanja za videoigru Hollow Bequest započela je uspješno - osnovni cilj od 4.652 dolara dosegnut je u samo 25 minuta, a u tom je trenutku prikupljeno 4.718 dolara. Riječ je o Lovecraftovskom detektivskom misteriju koji razvija studio ANIQ iz Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1, a igra je već osigurala izlazak na PC, Nintendo Switch i PlayStation.

Hollow Bequest donosi narativnu avanturu s elementima traženja skrivenih predmeta, brojnim zagonetkama i pričom koja se razvija ovisno o odlukama igrača. Radnja je smještena u Engleskoj između dva svjetska rata, gdje igrači preuzimaju ulogu iskusnog detektiva obilježenog traumama Velikog rata.

Istraga započinje nestankom uglednog profesora, no ubrzo prerasta u potragu za odgovorima koji vode prema mračnim tajnama, neobičnim događajima i zavjeri koja nadilazi granice ljudskog razumijevanja. Igra je podijeljena u osam epizoda, a igrači će istraživati maglom obavijene ulice i interijere grada, razgovarati s likovima, prikupljati tragove i rješavati različite zagonetke. Gameplay kombinira izometrijsko kretanje kroz lokacije s first-person segmentima tijekom detaljnijih istraga.

Poseban naglasak stavljen je na zagonetke i mini-igre, kojih u igri ima više od 30, uključujući otvaranje sefova, logičke zadatke, dešifriranje kodova te hidden object izazove u kojima je potrebno pronaći ključne tragove. Odluke koje igrači donose tijekom istrage utječu na razvoj priče, a igra donosi šest različitih završetaka.

Autori igre ističu kako je vizualni stil inspiriran oldschool pristupom, ali uz korištenje modernih tehnologija. Gotovo svi 3D elementi u igri zapravo su unaprijed renderirani 2D objekti, što omogućuje vizualno detaljne scene uz dobru optimizaciju performansi.

Tim iz studija ANIQ također je najavio kako će po izlasku igre svi asseti razvijeni za Hollow Bequest biti objavljeni besplatno na Unity Asset Storeu, s ciljem da pomognu drugim indie developerima i podijele resurse s razvojnom zajednicom. “Priprema za Kickstarter bila je izazovna jer zahtijeva balans između marketinga za igrače i poslovnog pitcha. Iznimno sam sretan što smo primarni cilj ostvarili u samo 25 minuta. Sada gledamo prema stretch goalovima i dodatnom sadržaju, no već je i ovaj početni uspjeh ogroman vjetar u leđa Hollow Bequestu.”, poručuje direktor studija Dominik Cvetkovski.

Hollow Bequest jedna je od tri videoigre koje se u sklopu projekta AI & Gaming EDIH predstavljaju na platformi Kickstarter. Dok je za videoigru Ballistic Blasphemy prikupljanje sredstava već uspješno završeno, Brutalizer još uvijek prikuplja podršku zajednice. Ako se dosadašnji tempo nastavi, Hollow Bequest bi uz osnovnu verziju mogao dobiti i niz dodatnih sadržaja koji bi proširili ovu mračnu detektivsku avanturu smještenu u svijet inspiriran Lovecraftovim motivima.