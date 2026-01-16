Obavijesti

PRVI POGON

Vijetnam gradi tvornicu čipova

Piše HINA,
Vijetnam gradi tvornicu čipova
Foto: Florence Lo

Pogon veličine 27 hektara Viettel gradi u tehnološkom parku Hoa Lac Hi u predgrađu glavnog grada. Radovi i prijenos tehnologije trebali bi biti dovršeni krajem 2027., kad će početi probna proizvodnja

Državna telekomunikacijska kompanija Viettel krenula je u petak s gradnjom prvog pogona za proizvodnju čipova u Vijetnamu, u okviru šireg plana Hanoia o uspostavi vlastitog sustava proizvodnje poluvodiča.

Pogon veličine 27 hektara Viettel gradi u tehnološkom parku Hoa Lac Hi u predgrađu glavnog grada. Radovi i prijenos tehnologije trebali bi biti dovršeni krajem 2027., kad će početi probna proizvodnja.

Podešavanje proizvodnog procesa i modernizacija opreme trebali bi biti završeni do 2030., objavio je Viettel, kojim upravlja vijetnamska vojska.

- Novi pogon za proizvodnju čipova omogućit će Vijetnamu rad u svih šest etapa vrijednosnog lanca poluvodiča, uključujući tehnološki kompleksan postupak proizvodnje pločica, koji kod nas još nije u primjeni - stoji u priopćenju.

U pogonu će se provoditi istraživanje, projektiranje, proizvodnja i testiranje čipova namijenjenih gospodarskim granama poput zrakoplovno-svemirskog sektora, telekomunikacija, proizvodnje medicinske opreme i automobilskog sektora.

Vrijednost investicije nije objavljena.

U novom pogonu Viettel namjerava u budućnosti izgraditi i kapacitete za integraciju najnovijih tehnologija, kazao je čelnik kompanije Tao Duc Thang.

Vijetnamska vlada planira pak u okviru šire strategije do 2030. obrazovati 50 tisuća inženjera za projektiranje čipova i do 2040. broj zaposlenih u sektoru poluvodiča povećati na preko 100 tisuća, napominje Reuters.

Vijetnam se nedavno profilirao kao centar za testiranje poluvodiča i usluge sklapanja i privukao je velike tvrtke poput Intela, Samsung Electronicsa, Amkor Technologyja, Qualcomma i Marvell Technologyja.

Posljednjom fazom proizvodnje poluvodiča, koja obuhvaća sastavljanje, testiranje i sklapanje čipova, još dominiraju Kina i Tajvan, ali Vijetnam napreduje krupnim koracima.

Udio Vijetnama u svjetskim kapacitetima za sastavljanje, testiranje i sklapanje čipova iznosio je u 2022. samo jedan posto, a do 2032. trebao bi, prema prognozama, poskočiti na osam do devet posto, prema izvješću američke udruge proizvođača čipova i kompanije Boston Consulting Group iz 2024. godine.

