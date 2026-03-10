Obavijesti

FOTO Ovo je ženski auto godine

FOTO Ovo je ženski auto godine
Evo tko je osvojio WWCOTY 2026! Električni prvak nadmašio konkurenciju u napetom finalu. Žene diljem svijeta izabrale su ga za najbolji auto godine.

Električni model Nissan Leaf proglašen je ukupnim pobjednikom prestižnog izbora Women's Worldwide Car of the Year za 2026. godinu. Odluka je donesena nakon finalnog kruga glasanja u kojem je konkurencija bila izuzetno izjednačena. Nakon višemjesečnih testiranja, analiza i rasprava, žiri sastavljen od 86 automobilskih novinarki iz 55 država na pet kontinenata izabrao je pobjednika među modelima koji su prethodno osvojili nagrade u svojim kategorijama.

Pobjednici po kategorijama bili su:

  • Kompaktni automobil: Nissan Leaf
  • Kompaktni SUV: Škoda Elroq
  • Veliki automobil: Mercedes-Benz CLA
  • Veliki SUV: Hyundai Ioniq 9
  • 4x4: Toyota 4Runner
  • Performance automobil: Lamborghini Temerario

Prema riječima izvršne predsjednice WWCOTY-ja, Marte García, glasanje je bilo izuzetno neizvjesno.

- U završnom krugu glasanja vladala je velika izjednačenost. Nekoliko modela dobilo je vrlo sličnu podršku, što pokazuje izuzetnu kvalitetu i raznolikost današnje automobilske industrije. Na kraju je ipak Nissan Leaf odnio pobjedu, istaknula je García.

Električni automobil prilagođen svakodnevnoj vožnji

Žiri je posebno pohvalio realističan pristup električnoj mobilnosti koji donosi Nissan Leaf. Riječ je o potpuno električnom vozilu razvijenom za svakodnevnu upotrebu, s naglaskom na praktičnost, jednostavnost korištenja i visoku energetsku efikasnost. Model se ističe tihom i uglađenom vožnjom, naročito u urbanim i prigradskim uslovima, dok njegova arhitektura daje prioritet prostranoj kabini i intuitivnom upravljanju umjesto složenih tehničkih rješenja.

- Kupci se mogu oprostiti od takozvane ‘range anxiety’. Vozilo djeluje znatno premium u odnosu na cijenu, a nova generacija Leafa počinje čak i s nižom cijenom nego originalni model iz 2011. godine, kaže novinarka iz SAD-a,Tanya Gazdik.

Slično mišljenje dijeli i novinarka iz Srbije, Tina Vujanović, koja ističe njegovu svestranost.

- Savršeno je prilagođen gradskoj vožnji, ali zahvaljujući prostranoj unutrašnjosti jednako je sposoban i za duža putovanja. Vožnja je vrlo udobna, automobil nudi najnovije tehnologije, a dizajn je izuzetno privlačan, kazala je Vujanović.

Električna mobilnost dostupna široj publici

Prema riječima novinarke Shereen Shabnam, Nissan je ovim modelom uspio električnu mobilnost približiti širem krugu kupaca.

- Leaf je konkurentno cijenjen u svom segmentu, a Nissan je uspješno učinio električnu mobilnost i napredne sigurnosne tehnologije dostupnijim većem broju ljudi, navela je Shabnam.

Francuska novinarka Marie Lizak dodaje da model nudi sve što očekujete od modernog električnog vozila – komfor, praktičnost i dovoljan domet za svakodnevne i duže vožnje.

Ovogodišnji izbor pokazuje koliko se automobilska industrija ubrzano mijenja. Elektrifikacija, održivost i fokus na potrebe korisnika i korisnica postali su ključni faktori razvoja novih vozila.

Velika konkurencija u finalnom krugu nagrada pokazuje da proizvođači širom svijeta podižu standarde u svim segmentima tržišta.

O nagradi Women’s Worldwide Car of the Year

Organizacija Women's Worldwide Car of the Year jedina je svjetska automobilska nagrada čiji žiri čine isključivo žene – automobilske novinarke. Nagradu je 2009. godine osnovala novinarka Sandy Myhre s Novog Zelanda.

Cilj nagrade je prepoznati najbolje automobile godine, ali i povećati vidljivost žena u automobilskoj industriji. Glasanje se temelji na istim kriterijima koje koristi svaki vozač ili vozačica prilikom izbora automobila – sigurnost, kvalitet, vrijednost za novac, dizajn i funkcionalnost.

Organizatorice naglašavaju da ne postoji ženski automobil, već da nagrada predstavlja profesionalnu i nezavisnu procjenu najboljih vozila na globalnom tržištu.

