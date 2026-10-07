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ERA DIGITALNOG OGLAŠAVANJA

Vizualni oglasi stižu na ChatGPT

Piše Tin Žigić,
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Vizualni oglasi stižu na ChatGPT
Foto: openai
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OpenAI uvodi vizualne oglase u ChatGPT kako bi dodatno unovčio svoju platformu, a testiranje će započeti u Sjedinjenim Američkim Državama krajem ovog mjeseca.

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Nakon što su ranije ove godine uveli prve tekstualne reklame, OpenAI sada testira novi format vizualnih oglasa unutar popularnog chatbota. Oglasi će se početi prikazivati kasnije ovog mjeseca, a ciljaju isključivo korisnike besplatnih i jeftinijih paketa. OpenAI je još u veljači počeo prikazivati jednostavne oglase između poruka za korisnike besplatne i Go verzije platforme ChatGPT. Sada tvrtka uvodi veće slikovne formate u obliku nekoliko manjih sličica ili jedne velike slike preko cijelog ekrana. Prema pisanju portala GSM Arena, ova će se značajka najprije testirati u Sjedinjenim Američkim Državama, a vizualni oglasi prikazivat će se samo kada korisnik generira slike unutar aplikacije.

Iz tvrtke naglašavaju da će promotivni sadržaj biti jasno označen i potpuno odvojen od slika koje stvara umjetna inteligencija. Također, oglasi neće imati nikakav utjecaj na odgovore koje sustav generira. Pretplatnici na skuplje pakete poput Plus, Pro i Enterprise i dalje će uživati u iskustvu bez ikakvih reklama.

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Sigurnosne mjere i praćenje učinkovitosti

Kako bi spriječili prikazivanje oglasa u neprimjerenim situacijama, programeri su ugradili stroge sigurnosne filtre. Sustav će blokirati reklame tijekom razgovora o osjetljivim ili emocionalno ranjivim temama. Ovi zaštitni mehanizmi neprestano će se nadzirati putem automatiziranih provjera i nadzora koji provode ljudi, čime se nastoji očuvati povjerenje korisnika.

Kako bi privukli oglašivače koji su ranije prigovarali zbog nedostatka alata za mjerenje uspješnosti, OpenAI se povezao s vanjskim platformama. Partnerstva s tvrtkama koje se bave obradom podataka omogućit će klijentima bolji uvid u učinkovitost njihovih kampanja. Testiraju se i programi za procjenu prikladnosti sadržaja kako bi brendovi bili sigurni da se njihove reklame prikazuju u sigurnom okruženju, a da se pritom ne narušava privatnost stvarnih korisničkih razgovora.

Ogroman doseg i prihodi platforme

Uvođenje vizualnih oglasa dio je šire strategije kojom OpenAI želi dodatno unovčiti svoju platformu. Tvrtka tvrdi da ChatGPT tjedno koristi nevjerojatnih milijardu i dvjesto milijuna ljudi, nazivajući ga najvećom potrošačkom platformom na svijetu koja je izvorno izgrađena na umjetnoj inteligenciji.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada se procjenjuje da je tvrtka već dosegla godišnji tempo prihoda od oglašavanja u iznosu od jedne milijarde dolara, prema navodima s portala Inc.com. Iako Google ima širi doseg na globalnoj razini, u OpenAI-ju smatraju da njihova platforma nudi jedinstveno okruženje prilagođeno novoj eri digitalnog marketinga.

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