OpenAI uvodi vizualne oglase u ChatGPT kako bi dodatno unovčio svoju platformu, a testiranje će započeti u Sjedinjenim Američkim Državama krajem ovog mjeseca.
Vizualni oglasi stižu na ChatGPT
Nakon što su ranije ove godine uveli prve tekstualne reklame, OpenAI sada testira novi format vizualnih oglasa unutar popularnog chatbota. Oglasi će se početi prikazivati kasnije ovog mjeseca, a ciljaju isključivo korisnike besplatnih i jeftinijih paketa. OpenAI je još u veljači počeo prikazivati jednostavne oglase između poruka za korisnike besplatne i Go verzije platforme ChatGPT. Sada tvrtka uvodi veće slikovne formate u obliku nekoliko manjih sličica ili jedne velike slike preko cijelog ekrana. Prema pisanju portala GSM Arena, ova će se značajka najprije testirati u Sjedinjenim Američkim Državama, a vizualni oglasi prikazivat će se samo kada korisnik generira slike unutar aplikacije.
Iz tvrtke naglašavaju da će promotivni sadržaj biti jasno označen i potpuno odvojen od slika koje stvara umjetna inteligencija. Također, oglasi neće imati nikakav utjecaj na odgovore koje sustav generira. Pretplatnici na skuplje pakete poput Plus, Pro i Enterprise i dalje će uživati u iskustvu bez ikakvih reklama.
Sigurnosne mjere i praćenje učinkovitosti
Kako bi spriječili prikazivanje oglasa u neprimjerenim situacijama, programeri su ugradili stroge sigurnosne filtre. Sustav će blokirati reklame tijekom razgovora o osjetljivim ili emocionalno ranjivim temama. Ovi zaštitni mehanizmi neprestano će se nadzirati putem automatiziranih provjera i nadzora koji provode ljudi, čime se nastoji očuvati povjerenje korisnika.
Kako bi privukli oglašivače koji su ranije prigovarali zbog nedostatka alata za mjerenje uspješnosti, OpenAI se povezao s vanjskim platformama. Partnerstva s tvrtkama koje se bave obradom podataka omogućit će klijentima bolji uvid u učinkovitost njihovih kampanja. Testiraju se i programi za procjenu prikladnosti sadržaja kako bi brendovi bili sigurni da se njihove reklame prikazuju u sigurnom okruženju, a da se pritom ne narušava privatnost stvarnih korisničkih razgovora.
Ogroman doseg i prihodi platforme
Uvođenje vizualnih oglasa dio je šire strategije kojom OpenAI želi dodatno unovčiti svoju platformu. Tvrtka tvrdi da ChatGPT tjedno koristi nevjerojatnih milijardu i dvjesto milijuna ljudi, nazivajući ga najvećom potrošačkom platformom na svijetu koja je izvorno izgrađena na umjetnoj inteligenciji.
Ovaj potez dolazi u trenutku kada se procjenjuje da je tvrtka već dosegla godišnji tempo prihoda od oglašavanja u iznosu od jedne milijarde dolara, prema navodima s portala Inc.com. Iako Google ima širi doseg na globalnoj razini, u OpenAI-ju smatraju da njihova platforma nudi jedinstveno okruženje prilagođeno novoj eri digitalnog marketinga.
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