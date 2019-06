Vizualno savršenstvo: Ovaj će TV pretvoriti vašu sobu u kino

Najnoviji LG OLED televizor E9 serije impresionirat će vas i prije nego ga uključite po prvi put.

Iza njegova ekrana nalazi se prozirni stakleni panel koji proviruje iz dna uređaja, a kako je stalak gurnut dosta iza samog ekrana, televizor izgleda kao da lebdi u zraku dok je položen u dnevnoj sobi. Kako je model na testu bio u dijagonali od 65 inča, on je odmah pobudio filmska sjećanja na crni monolit iz filma 2001: Odiseja u svemiru.

Minimalizam s prednje strane se nastavlja i na stražnjoj pa je najveći broj njegovih konektora skriven od pogleda iza jednog poklopca. A tih konektora imat ćete na raspolaganju i više nego dovoljno. Tako ćete imati četiri HDMI ulaza s 2.1 standardom, tri USB-a, ali i ulazi za mrežu te CI kartice. Naravno, bežično se također možete spajati mobitelima i drugim gadgetima jer su tu Wi-Fi i Bluetooth.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Magic Remote ovdje je naravno sastavni dio opreme, a svojim mogućnostima dostojno opravdava naziv magični. Elegantan daljinski upravljač dobro leži u ruci, a njegovi senzori omogućuju vam da ga koristite baš kao miš na računalu. Jako brzo ćete se naviknuti na njegove kontrole i kretanje kroz izbornike ili pretraživanje određenih naslova prilično je jednostavno te će vam ušparati gomilu vremena u odnosu na klasične upravljače. No može i bolje od toga, a to je velika tipa za mikrofon. Pritisak na tipku aktivirat će reakciju na određene glasovne komande ili na glasovno pretraživanje koje možete obaviti i na hrvatskome jeziku, no puno bolje odgovore dobit ćete na engleskom. Tako ćete na upit za određenog glumca ili naslov dobiti sve sadržaje koje imaju povezane uz njih i to na više platformi. Recimo, upitate li televizor Zvjezdane staze, ponudit će vam sve što imaju na Netflixu, ali i niz YouTube linkova. Na prvu ćete možda reći: ‘Ma što će mi glasovno upravljanje?’, ali ja sam ga zavolio nakon prvog dana. Bez problema se čovjek navikne na to da bez tipkanja u samo sekundu-dvije dođe do filmskog opusa najdražeg glumca.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Inače, uz standardne tipke na daljinskom upravljaču tu su i one za Netflix ili Amazon Prime, kao najpopularnije servise koji su srećom dostupni i kod nas sa gomilom 4K sadržaja u kojem možete uživati.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Svim opcijama i aplikacijama upravlja WebOS, jedan od najrazrađenijih i najboljih operativnih sustava za televizore koji je dostupan u najnovijoj verziji, a tu su još i Alexa i Googleov Asistent, ali dostupni kroz najjače svjetske jezike. WebOS ima pregledan izbornik koji je sada nešto redizajniran s karticama za vaše aplikacije. Uz glavni izbornik, prelaskom na neku aplikaciju otvorit će se dodatni, pa ćete u slučaju YouTubea dobiti sadržaje koje bi mogli gledati.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uz najpopularnije streaming servise, odlična prednost WebOS-a je sjajna suradnja s daljinskim koja olakšava surfanje internetskim stranicama, pa ovaj televizor može prilično dobro poslužiti i za čitanje vijesti po raznim portalima ili rad, kad spojite dodatnu tipkovnicu. No to je samo dio stvari koje možete spojiti. Kroz početnu upravljačku ploču (Home Dashboard) možete vidjeti povezane pametne uređaje koje imate u domu poput rasvjete, termostata ili ostalih uređaja. Lako ćete na njemu prikazati sadržaj s mobilnih uređaja. Čak i kad ne gledate ništa TV vam se kroz mod za ‘umjetničku galeriju’ može pretvoriti u osobnu galeriju na zidu ili u prozor prema prekrasnim opuštajućim scenama.

Foto: LG

A pod prozor mislim upravo to. Kvaliteta slike na ovom OLED-u takva je da ćete često pomisliti kao da gledate kroz prozor jer su slika i zvuk ono gdje briljira uređaj.

TV dolazi s novim procesorom te algoritmom dubokog učenja kako bi mogao svoje postavke prilagoditi sadržaju koji gledate, jer nije isto hoćete li uživati u filmu, nogometnoj utakmici ili nekoj video igri. U svemu značajnom ovaj je model poboljšan u odnosu na lanjsku seriju, pa tako možete računati na besprijekornu crnu, ali i izniman prikaz boje. Jedan od razloga za toliko bolju sliku u odnosu na LCD kojeg nasljeđuje je i sama tehnologija - OLED generira vlastitu svjetlost na svakom pikselu i postiže drastično bolju sliku. U praksi to znači da je tijekom nekoliko dana s ovim televizorom bilo nevjerojatno zadovoljstvo ponovno pogledati cijeli niz filmskih klasika, ali i nove 4K filmove poput posljednjeg Mad Maxa i Blade Runnera s tolikom razinom detalja koje se iznova može otkriti. Prava sreća je što streaming servisi nude sve veću količinu HDR i 4K sadržaja iako za njih trebate računati i na nešto veću potrebnu internetsku brzinu.

Foto: LG

Ako vas televizor nije osvojio izgledom koji se uklapa u svaki prostor, impresionirat će i vas zvučnom kulisom. Njegov 4.2 sustav zvučnika snage 60W daje bogatstvo baseva i bogat doživljaj u kojem stalno imate osjećaj kao da može još i više, a u filmovima i serijama će moći uključiti i Dolby Atmos surround. Ne znam kad sam uživao u tako dobrom zvuku iz televizora, a jedan dan sam se prepustio audio doživljaju brojnih koncertnih snimki.

Foto: LG

Inače, LG nudi nešto jeftiniji model u C9 seriji te još skuplji W9, a svi su predstavljeni početkom godine kad i njihov prvi OLED sa ekranom na izvlačenje. No fantastična slika i dizajn ovog testiranog televizora čine ga pravom željom za idealnu dnevnu sobu u kojoj ćemo se moći prepustiti filmskim užicima i zaboraviti na svijet oko nas.