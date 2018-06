Vojska radi aplikaciju koja će vam reći koliko kave treba piti

Znanstvenici koji rade za američku vojsku odlučili su izračunati koliko kave trebamo piti.

Točnije, u studiji objavljenoj u ponedjeljak, znanstvenik američke vojske Jaques Reifman predstavio je algoritam koji može odrediti kolika nam doza kofeina treba za optimalnu učinkovitost i u koje vrijeme bismo je trebali konzumirati.

Voditelj studije profesor Reifman bavi se razvojem softvera i aplikacija u području biotehnologije u američkoj vojsci. Njegov algoritam navodno izračunava sigurne i učinkovite doze kofeina koje će izazvati onu vrstu budnog stanja koje nas čini produktivnijim.

Dakle, ni premalo ni previše, taman toliko da obavimo sve zadatke koje trebamo, a da nas od viška kofeina ne uhvati nervoza ili lupanje srca.

S obzirom da kofein na svakoga utječe drugačije, Reifman je proveo testiranje psihomotornih sposobnosti i te podatke unio u algoritam.

