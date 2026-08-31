Volkswagen će učiniti sve da sačuva radna mjesta, ali upitna budućnost za četiri pogona

Volkswagen (VW) će učiniti sve što može kako bi što sačuvao radna mjesta u svojim pogonima, no nema održivog proizvodnog plana za četiri njegova njemačka pogona, istaknuo je u ponedjeljak financijski direktor VW-a Arno Antlitz.

"Zbog znatnih razlika u troškovima u odnosu na druge europske pogone, trenutačno ne vidimo ekonomski isplativ nastavak proizvodnje na četiri njemačke lokacije nakon što se proizvodnja aktualnih modela postupno obustavi početkom 2030-ih", izjavio je Antlitz tijekom posjeta tvornici u Hannoveru, uoči ključnog sastanka uprave koji se održava ovog tjedna.

Kretschmer predlaže produljenje radnog vremena

Tvornica u Zwickauu jedna je od četiri Volkswagenova pogona u Njemačkoj kojima prijeti zatvaranje u sklopu dodatnog smanjenja troškova, koje bi moglo rezultirati i ukidanjem još 50.000 radnih mjesta.

Premijer njemačke savezne pokrajine Saske Michael Kretschmer stoga je u ponedjeljak predložio produljenje radnog vremena u Volkswagenovoj tvornici u toj pokrajini kako bi se spriječilo njezino zatvaranje u sklopu velikog programa smanjenja troškova, navodi agencija dpa.

Kretschmer je uvjeren da tvornica u Zwickauu ima dobru budućnost te je smatra najučinkovitijim Volkswagenovim pogonom u Njemačkoj. Pritom je otvoreno rekao da se Volkswagenovo poslovanje u Njemačkoj suočava s velikim pritiscima.

"Preskupi smo", poručio je u ponedjeljak za javni servis ZDF, referirajući se na troškove proizvodnje u Njemačkoj. Umjesto smanjenja plaća, predložio je kombinaciju mjera, među kojima i "produljenje radnog vremena u određenoj mjeri".

Izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume u prošlu srijedu posjetio je tvornicu u Zwickauu u sklopu niza sastanaka sa zaposlenicima njemačkih pogona o planovima za smanjenje troškova. Blume je radnicima u Zwickauu rekao da konačna odluka o zatvaranju tvornica još nije donesena, ali je ponovio da Volkswagen trenutačno nema održiv plan buduće proizvodnje za Zwickau, Hannover, Emden i Neckarsulm nakon isteka proizvodnje sadašnjih modela početkom 2030-ih.