Teleskop Roman već u 'pogonu', evo što ga sve čeka do početka mjerenja tamne energije

Nakon spektakularnog lansiranja s Floride, NASA-in novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman započeo je svoje putovanje dugo milijun i pol kilometara. Opservatorij veličine autobusa, koji znanstvenici nazivaju "strojem za otkrića", obavio je prve ključne korake, poput otvaranja solarnih panela, a sada ulazi u tromjesečnu fazu puštanja u pogon. U sljedećih stotinjak dana, inženjeri će ga pažljivo pripremati za misiju koja obećava revoluciju u našem razumijevanju svemira.

Shades on and batteries charging! 😎 🔋



Roman’s Solar Array Sun Shield and Lower Instrument Sun Shade have successfully deployed, powering the observatory and shading its instruments! https://t.co/RAUgaDDx0Z pic.twitter.com/9LVHCElTT7 — Nancy Grace Roman Space Telescope (@NASARoman) August 30, 2026

Putovanje dugo milijun i pol kilometara

Teleskop Roman, lansiran na moćnoj raketi SpaceX Falcon Heavy, putuje prema drugoj Lagrangeovoj točki (L2), gravitacijski stabilnom mjestu na 1,6 milijuna kilometara od Zemlje, gdje se već nalazi i svemirski teleskop James Webb. Ta pozicija omogućuje opservatoriju da ostane u fiksnom položaju u odnosu na Zemlju i Sunce uz minimalnu potrošnju goriva, što je ključno za dugoročna promatranja. Kontrolni tim u NASA-inom centru Goddard uspostavio je komunikaciju s letjelicom samo sedam minuta nakon polijetanja. Opservatorij se odvojio od rakete 31 minutu nakon lansiranja, dok su se potisnici sigurno vratili na Zemlju radi ponovne upotrebe. Otprilike 83 minute nakon polijetanja, tim je potvrdio uspješno otvaranje solarnih panela i donjeg štita od Sunca, osiguravši napajanje i zaštitu. No, za znanstvenike koji su desetljećima radili na projektu, trenutak lansiranja bio je ispunjen pomiješanim osjećajima. Nicky Fox, pomoćnica administratora u NASA-i, to je slikovito opisala.

​- Gledate ga kako odrasta i doslovno se osjećate kao da je dio vašeg tima. On je član tima koji odlazi na veliku ekspediciju i slat će nam natrag svo to nevjerojatno blago. Ali postoji onaj trenutak kada pomislite: "Nikad više neću vidjeti tu letjelicu." Uspoređujem to sa slanjem djece na fakultet.

Buđenje instrumenata i ključni testovi

Dok Roman krstari prema točki L2, predstoji mu faza intenzivnog testiranja. Inženjeri će daljinski aktivirati ključne komponente, uključujući antenu i zaštitni poklopac otvora blende. Planirane su i dvije korekcije putanje kako bi stigao na preciznu orbitu. U sljedećim tjednima, instrumenti će biti postupno uključeni. Prvi je koronograf, dizajniran za blokiranje svjetlosti zvijezda kako bi se izravno snimili planeti. Ovaj instrument, s zrcalima što se mijenjaju u stvarnom vremenu, stotinu do tisuću puta je napredniji od prethodnih. Nekoliko tjedana kasnije, aktivirat će se i glavni instrument, kamera širokog polja (WFI). Riječ je o infracrvenoj kameri od 300 megapiksela s vidnim poljem sto puta većim od Hubbleovog. Tijekom ovog perioda, tim će provoditi testiranja svih sustava, od napajanja do obrade podataka. To uključuje kalibraciju teleskopa i podešavanje fokusa za maksimalnu kvalitetu slike. Vježbat će se i slanje ogromnih količina podataka, pripremajući se za protok od gotovo 1,4 terabajta dnevno, što je daleko više od bilo koje prethodne NASA-ine astrofizičke misije.

Foto: NASA

Stroj za otkrića sprema se otkriti tajne svemira

Nakon što završi tromjesečno razdoblje puštanja u pogon, a prve slike s teleskopa Roman očekuju se početkom 2027. godine, započet će petogodišnja misija. Glavni ciljevi su rješavanje najvećih kozmičkih misterija: tamne energije, sile koja ubrzava širenje svemira, i tamne tvari. Teleskop nosi ime Nancy Grace Roman, prve šefice astronomije u NASA-i i "majke teleskopa Hubble", koja se zalagala za opservatorije iznad atmosfere. Njen nasljednik će stvoriti 3D mapu svemira promatrajući milijarde galaksija i tisuće supernova. Njegova sposobnost da pregleda nebo tisuću puta brže od Hubblea omogućit će mu da uhvati kratkotrajne događaje koje drugi teleskopi propuste. Roman će provesti i najveći popis planeta u našoj galaksiji. Julie McEnery, viša znanstvenica projekta, naglašava jedinstvene mogućnosti teleskopa.

​- Romanov golemi doseg omogućit će nam da pronađemo čudne, rijetke i neobične objekte. Redefinirat ćemo što znači pronaći iglu u plastu sijena.

*uz korištenje Ai-ja