Obavijesti

Tech

Komentari 0
DODATAK VW OBITELJI

Volkswagen osvježio Multivan i Californiju: Ovo su sve novosti

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Volkswagen osvježio Multivan i Californiju: Ovo su sve novosti
Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Izvana se promjene najlakše prepoznaju po novoj prednjoj strani, no još veći skok je u unutrašnjosti

Admiral

Volkswagen je obnovio Multivan i Californiju, ali bez velikih eksperimenata. Redizajn popularne obitelji kombija donosi novu prednju masku, modernizirani kokpit, veći zaslon infotainmenta i dorađene sustave pomoći u vožnji. To nije generacijska promjena, nego klasično Volkswagenovo zatezanje bora, dovoljno vidljivo da modeli izgledaju svježije, ali bez diranja u osnovni karakter zbog kojeg su Multivan i California i dalje najprepoznatljivji modeli u svojim klasama.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pao je Facebook!
PROBLEMI ZA KORISNIKE

Pao je Facebook!

Uzrok pada još nije službeno potvrđen, a korisnici diljem svijeta na drugim društvenim mrežama dijele informacije o poteškoćama i čekaju službeno očitovanje tvrtke
FOTO Vozili smo novi Leapmotor B05: Povoljni kineski kompakt koji ne želi glumiti obični SUV
TEST VOŽNJA

FOTO Vozili smo novi Leapmotor B05: Povoljni kineski kompakt koji ne želi glumiti obični SUV

Dok gotovo svaki novi model dolazi kao crossover ili SUV, Leapmotor B05 ide protiv struje - i to mu odmah ide u prilog. Klasični kompakt duljine 443 cm sa stražnjim pogonom, 218 KS i cijenom od 25.900 eura nudi kombinaciju koju je teško naći u ovoj klasi. Auto smo vozili u okolici Frankfurta, gdje se brzo vidi je li automobil dobro složen samo na papiru - ili i u stvarnosti.
FOTO Sudac kao RoboCop: Evo što je Sampaio nosio na glavi
TEHNOLOŠKI ISKORAK

FOTO Sudac kao RoboCop: Evo što je Sampaio nosio na glavi

Wilton Sampaio na otvorenju SP-a nije mogao izbjeći šaljive usporedbe s Borgovima iz Zvjezdanih staza ili RoboCopom. No, sustav kamera kakav su mnogi vidjeli u Serie A ili Primeri sada će na SP-u gledati cijeli svijet te dobiti i novi pogled na neke ključne situacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026