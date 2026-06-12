Izvana se promjene najlakše prepoznaju po novoj prednjoj strani, no još veći skok je u unutrašnjosti
DODATAK VW OBITELJI
Volkswagen osvježio Multivan i Californiju: Ovo su sve novosti
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Volkswagen je obnovio Multivan i Californiju, ali bez velikih eksperimenata. Redizajn popularne obitelji kombija donosi novu prednju masku, modernizirani kokpit, veći zaslon infotainmenta i dorađene sustave pomoći u vožnji. To nije generacijska promjena, nego klasično Volkswagenovo zatezanje bora, dovoljno vidljivo da modeli izgledaju svježije, ali bez diranja u osnovni karakter zbog kojeg su Multivan i California i dalje najprepoznatljivji modeli u svojim klasama.
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