Ispod karoserije skriva se modificirana MQB platforma, bliska onoj koju koristi T-Cross. To znači da Tukan tehnički ne polazi od klasične šasije s okvirom kao veći i robusniji pick-upovi
RAT NA AUTO TRŽIŠTU
Volkswagen Tukan: Mali pick-up napravljen je s ambicijom da sruši Fiatovu dominaciju tržišta
Volkswagen se u Južnoj Americi sprema za jedan od najzanimljivijih tržišnih napada posljednjih godina. Novi Tukan, kompaktni pick-up razvijen za Brazil i druga latinoamerička tržišta, prvi je put javno prikazan kao maskirani prototip, ali i pod kamuflažom je jasno što Nijemci pokušavaju napraviti. Ovo nije klasični radni kamionet u smanjenom izdanju, nego model koji spaja izgled modernog SUV-a, dvostruku kabinu i otvoreni teretni prostor. Ukratko, automobil za kupce kojima treba praktičnost pick-upa, ali ne žele voziti nešto što izgleda kao "alat iz građevinske flote", piše Autostart.
