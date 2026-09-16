Obavijesti

Tech

Komentari 1
PREMIJERA

Volvo je temeljito obnovio XC60, važna novost i kod XC90

Piše Autostart,
Čitanje članka: < 1 min
Volvo je temeljito obnovio XC60, važna novost i kod XC90
Foto: Volvo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Plug-in hibrid dobio je bateriju kapaciteta čak 41,2 kWh, veću nego što je danas imaju neki potpuno električni gradski automobili. Rezultat je električni doseg do čak 200 kilometara!

Admiral

Volvo je temeljito obnovio XC60, a ovaj put nije riječ samo o uobičajenom redizajnu svjetala, odbojnika i multimedije. Najvažnija promjena skriva se ispod automobila. Naime, plug-in hibrid dobio je bateriju kapaciteta čak 41,2 kWh, veću nego što je danas imaju neki potpuno električni gradski automobili. Rezultat je električni doseg do čak 200 kilometara, zbog čega će mnogi vlasnici benzinski motor u svakodnevici koristiti vrlo rijetko.

Pročitajte više na Autostartu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
U ovoj državi dizeli s cesta nestaju ogromnom brzinom. Slijedi li isto i nama?
IZUMIRU

U ovoj državi dizeli s cesta nestaju ogromnom brzinom. Slijedi li isto i nama?

U samo 12 mjeseci s cesta je nestao 86.591 dizelaš, odnosno čak 12,3 posto cijelog dizelskog voznog parka
Microsoft je predstavio niz novih alata za popravak problematičnih Windowsa
MUČE VAS WINSOWSI?

Microsoft je predstavio niz novih alata za popravak problematičnih Windowsa

Microsoft je na nedavnoj konferenciji Ignite predstavio nove alate za oporavak sustava Windows, koji korisnicima omogućuju lakše rješavanje sistemskih grešaka i vraćanje operativnog sustava u ispravno stanje.
Ovih pet jeftinih rabljenih su pouzdaniji od većine sličnih
IZDVAJAMO

Ovih pet jeftinih rabljenih su pouzdaniji od većine sličnih

Najnoviji njemački TÜV Report među starijim automobilima izdvaja nekoliko iznenađujuće dobrih kandidata koje je moguće pronaći za razumne iznose ispod 10.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026