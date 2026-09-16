Volvo je temeljito obnovio XC60, važna novost i kod XC90

Volvo je temeljito obnovio XC60, a ovaj put nije riječ samo o uobičajenom redizajnu svjetala, odbojnika i multimedije. Najvažnija promjena skriva se ispod automobila. Naime, plug-in hibrid dobio je bateriju kapaciteta čak 41,2 kWh, veću nego što je danas imaju neki potpuno električni gradski automobili. Rezultat je električni doseg do čak 200 kilometara, zbog čega će mnogi vlasnici benzinski motor u svakodnevici koristiti vrlo rijetko.



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