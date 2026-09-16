U ovoj državi dizeli s cesta nestaju ogromnom brzinom. Slijedi li isto i nama?

Dizelski automobili u Nizozemskoj ubrzano nestaju s cesta. Početkom 2025. bilo ih je 701.416, a godinu poslije samo 614.825. To znači da je u samo 12 mjeseci nestao 86.591 dizelaš, odnosno čak 12,3 posto cijelog dizelskog voznog parka. Njihov udio među svim automobilima pritom je pao sa 7,29 na samo 6,26 posto.



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