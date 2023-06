Vozili smo novu Toyotu Prius: Puno, puno zabavnija, do stotke za manje od sedam sekundi

Toyota Prius je ikona ljubitelja hibridnih pogona. Prije 25 godina prva generacija ovog auta postala je prvi serijski hibridni automobil koji se masovno proizvodio. Hibridni pogon, a pogotovo njegova potrošnja i komfor vožnje svidjeli su se mnogim kupcima i tako je Prius utabao put svim budućim hibridnim Toyotama ali i brojnim hibridnim modelima drugih proizvođača. Do danas je prodano oko 23 milijuna Toyotinih hibrida i gotovo pet milijuna Priusa. Trenutno je oko 76 posto svih novih prodanih Toyota hibridno, a gotovo svaki proizvođač na svijetu ima svoje hibridne modele. Prius je u međuvremenu dogurao već do pete generacije. Ovaj automobil na naše tržište stiže vrlo skoro, tijekom srpnja, a mi smo ga već vozili na međunarodnoj prezentaciji održanoj u njemačkom Hamburgu.

Foto: Toyota

U ovo vrijeme kad su hibridi svugdje oko nas, Prius je, kao automobil koji se prvenstveno isticao svojim jedinstvenim pa zatim vrlo rijetkim pogonom, izgubio inicijalan smisao. I zato ga je Toyota odlučila potpuno promijeniti. U prvom planu više nije štedljivost već, kako Toyota navodi, emocionalne vrijednosti, dobar izgled i dobre vozne sposobnosti. Ono što se također promijenilo je činjenica da Prius više nije klasičan hibrid. U Europi se nudi samo plug-in hibridna verzija čime se automobil malo izdiže.

Foto: Toyota

I dok je forma prije kod Priusa služila funkciji, kod ove generacije je sasvim suprotno. Toyota se nije trudila postići savršenu aerodinamiku već se jako potrudila postići što atraktivniji i agresivniji izgled. Novi Prius zaista izgleda vrlo dobro, poput nekog agresivnog sportskog coupe modela. Posebno nam se sviđa prednji dio, no i stražnji izgleda vrlo dobro.

Foto: Toyota

Novi Prius je nastao na novoj Toyotinoj platformi GA-C i prvi je auto koji ju koristi. Dugačak je 460 cm, a međuosovinski razmak iznosi 275 cm. Unutrašnjost je vrlo prostrana, a prtljažnik je dosta narastao zato što je baterija premještena ispod stražnjeg sjedala. No još uvijek je on vrlo skroman sa samo 284 litre zapremine što je osjetna boljka Priusa.

Foto: Toyota

Novi je i pogon te su temeljito izmijenjene svi njegovi elementi.Benzinski motor ima obujam od dvije litre i 151 KS, a uz pomoć prednje smještenog električnog motora od 163 KS ukupna snaga sustava se penje na respektabilnih 223 KS. U električnom načinu automobil se može voziti do brzine od 130 km/h, a kada se u pogon uključi i benzinski motor maksimalna brzina je kao kod svih Toyota hibrida ograničena na 180 km/h. Ubrzanje do 100 km/h traje samo 6,8 sekundi što je već vrijednost na razini sportskih.

Foto: Toyota

Baterija novog Priusa Plug in hibrida ima kapacitet od 13,6 kWh što po WLTP-u omogućuje 70 do 86 kilometara, a maksimalna snaga punjena na punjaču je samo 3,3 kWh. Prius uz nadoplatu može imati i solarni krov uz pomoć kojeg se dnevno baterija može napuniti za do 8,7 km dosega. Nije mnogo, ali nije ni loše. U teoriji je to do oko 3000 tisuća kilometara godišnje na besplatnu energiju sunca, u praksi mnogo manje zbog toga što svaki dan nije sunčan. No dodatni ekološki besplatni kilometri svakako su plus.

Foto: Toyota

Toliko o sirovim brojkama, a sada malo o osjećaju koji nam je Prius pružio u vožnji. U električnom načinu rada automobil je izuzetno tih, što zbog električnog motora, što zbog izolacije, a što zbog aerodinamičke optimizacije. Na autocesti smo vozili do 130 km/h na struju i ostali oduševljeni koliko je Prius bio tih. Oduševio nas je i doseg s relativno malom baterijom. Očekivali smo da je onih 70 do 86 km samo na papiru, no nije se pokazalo tako. Na testnim vožnja prevalili smo okruglih 70 km na struju, a bilo je tu i dosta autoceste, gradskih gužva i brze vožnje otvorenim cestama, sve uz uključenu klimu. Tih 70 km bit će dovoljno za većinu korisnika i gotovo svakodnevno će se u svojim Priusima voziti isključivo na struju.

Foto: Toyota

Ono što nam se ne sviđa je snaga punjenja. Samo 3,3 kW znači da javni brzi punjači pune Prius čak četiri sata što je definitivno predugo da biste ciljano išli do nekog punjača samo radi punjenja. Smatramo da je Prius stoga najviše namijenjen za one koji će auto puniti kod kuće na klasičnoj utičnici na kojoj to traje nekakvih sedam sati, taman za punjenje preko noći.

Foto: Toyota

U potpuno hibridom načinu rada Prius može biti jako zabavan auto u vožnji. Velika snaga dobro se osjeti na ubrzanjima i međuubrzanjima gdje je Prius vrhunski. Ovjes nije previše mekan te jako dobro drži auto u zavojima, kočnice su efikasne, a upravljač vrlo izravan. Jedino što malo smeta CVT mjenjač bez brzina koji ponekad malo sporije reagira i rezultira nešto većom bukom motora pri agresivnijoj vožnji. Potrošnja u potpuno hibridnom načinu vožnje s praznom baterijom je na testnim vožnjama iznosila oko pet litara na dionici koja nas je vodila kroz grad i po autocestama.

Foto: Toyota

Unutrašnjost Priusa nam se dosta svidjela. Malo je čudno rješenje s instrumentima iznad upravljača kao kod Peugeota, no kod Toyote je nekako lakše pronaći idealnu poziciju sjedenja da biste dobro vidjeli instrumente, a da vam volan ne bi smetao. Sam volan je prilično malen, no ne previše malen i pruža odličnu kontrolu nad autom. Sjedala su udobna i krupnijim osobama, a komfor vožnje na vrlo visokoj razini.

Foto: Toyota

Sve u svemu Novi Prius je doista velika promjena. Toyota je s petom generacijom napravila veliki rez koji bi mogao biti pun pogodak. Nema razloga da se novi model ne sviđa dosadašnjim ljubiteljima Priusa jer donosi sve praktične prednosti dosadašnjih modela, a atraktivniji dizajn i emocionalniji pristup mogli bi privući i mnogo novih kupaca.

Foto: Toyota

Početna cijena novog Priusa još se ne zna, no izvjesno je da će auto biti skuplji od prethodnika jer od sada nudi samo plug-in hibridnu verziju.