Vozili smo prvu električnu Toyotu: Nudi obilje prostora i najbolje terenske sposobnosti

Toyota je jedan od predvodnika elektrifikacije automobila. Već 25 godina uspješno prodaju hibridna vozila, pioniri su tehnologije s gorivim ćelijama, a imaju i mnogo iskustva s plug-in hibridnim automobilima. Jedino što im je do sada nedostajalo bio je potpuno električni model.

Novi model vrlo neobičnog imena bZ4X sada je popunio tu ‘rupu u ponudi’. Prvi dio imena je zapravo skraćenica od Toyotine filozofije Beyond Zero koja podrazumijeva da će sve Toyote u zapadnoj Europi do 2035. godine imati nultu emisiju CO2. Ta filozofija također znači da će Toyotine tvornice do 2050. godine proizvoditi automobile potpuno bez emisije CO2. bZ4X je prvi korak prema tome, a mi smo ga vozili na svjetskoj prezentaciji koja je održana u Danskoj.





Novi model je vrlo atraktivni i prilično veliki SUV. Dizajn mu je, kao kod većine električnih automobila, futuristički, kao da želi pokazati da se ne radi o konvencionalnom automobilu. I unutrašnjost je dizajnirana futuristički i dosta maštovitije nego kod većine drugih modela Toyote.





Auto je dugačak 469 centimetara, no kad uđete u njega pomislite da je još mnogo, mnogo veći. Kad sprijeda sjedi osoba presječne visine straga ima dovoljno prostora za noge najviših košarkaša, već dugo nismo vidjeli neki novi model ove klase koji je straga tako prostran, kao u najvećim limuzinama. Prtljažnik je, s druge strane, prosječan s kapacitetom od 452 litre.





Toyota je za novi model predvidjela dva pogona. Osnovni ima pogon na prednje kotače i 204 KS, dok snažnija varijanta ima dva motora, pogon na sve kotače i 218 KS. Oba modela dolaze s istom baterijom kapaciteta 71,4 kWh, a to im ovisno o pogonu i opremi daje električni doseg od 411 do 516 kilometara.





Mi smo isprobali snažniju verziju koja nas je u vožnji oduševila. Vrlo nisko težište i kruta konstrukcija rezultiraju dinamičkim voznim osobinama koje su na razini naprednih sportskih automobila. Ulaženja u zavoje su tako uvjerljiva da vam nije jasno kako veliki SUV uopće to može. I udobnost je na vrlo visokoj razni.





Performanse su sportske. Osnovni model do 100 km/h stiže za 7,5 sekundi, snažnija verzija za 6,9 sekundi. Međuubrzanja su još uvjerljivija što preticanja čini vrlo brzima i jednostavnima, a maksimalna brzina je ograničena na 160 km/h. Toyota bZ4X je posebno dobra u terenskim uvjetima, a proizvođač tvrdi da je ovo najbolji terenac u klasi. Na primjer, može proći kroz vodu do pola metra dubine, a tu ej i sustav koji automatski drži brzinu na velikim uzbrdicama i nizbrdicama. Vozač pritom mora samo upravljati volanom. Terenski pogonski sustavi razvijeni su u suradnji sa Subaruom.





Tijekom testnih vožnja u okolici Kopenhagena u gradskim uvjetima, na otvorenim cestama i autocestama postigli smo prosječnu potrošnju od 16,8 kWh što bi nam omogućilo maksimalni doseg od 425 kilometara, više od deklariranoga. Toyota bZ4X je prilično štedljiv automobil i moguće ga je tako voziti bez da se previše trudite ili učite neke trikove i metode električne vožnje.





Punjenje baterije na brzom punjaču do 80 posto kapaciteta traje oko pola sata, a AC punjač ima snagu od 6,6 kW. Toyota najavljuje da će od kraja ove godine ugrađivati jači AC punjač od 11 kW. Posebno su ponosni na svoju bateriju. Tvrde da je izdržljivija i dugotrajnija od konkurentnih te daju jamstvo do 10 godina i jedan milijun kilometara da će baterija imati više d 70% originalnog kapaciteta. Takvo jamstvo je vezano uz dodatni program Extended Battery Care dok je standardno jamstvo na bateriju osam godina i 160.000 kilometara.





U Hrvatskoj se novi bZ4X već može naručiti online, a prodaja u salonima počinje vrlo brzo. Cijena osnovnog modela je 412.100 kuna, a model s pogonom na sve kotače košta 434.600 kuna. Nude se četiri razine opreme: Elegant, Executive, Style i Premium, a cijena najskupljeg modela s 4x4 pogonom i Premium opremom je 516.900 kuna.