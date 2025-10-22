POVRATAK NBA Ovo su ocjene svih Hrvata u NBA 2k26: Možete igrati s Rađom, Kukočem, Draženom!

Nova sezona je krenula, a s njom i svježi rosteri u NBA 2K26. Oklahoma City brani naslov, Celticsi su od contendera zbog ozljeda spali među timove koji očekuju visok pick na draftu, Knicksi desetljećima nisu bili jači, Cavsi imaju ključnu sezonu pred sobom. Uz sve to, nema sumnje da će najnovija sezona najbolje košarkaške lige na svijetu ponovno oduševiti. Mi vam u ovoj galeriji skupljamo sve hrvatske igrače koji su u igri - od aktualnih do legendi - i njihove trenutačne 2K ocjene, uz kratku napomenu gdje ih možete naći u izbornicima.