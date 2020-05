Vratilo ih se i do 80%: Djeco, dobro došli, 3. put ove godine

Škola, idemo! Mjeri temperaturu, pojedi doručak i požuri! Devetogodišnji Viktor sve je mamine upute jučer ujutro vrlo rado poslušao, osim - mjerenja temperature.

- Pa nisam bolestan - prosvjedovao je dok je mama ozbiljno objašnjavala da su to nova “korona” pravila za školu. Iako se pravio da se ljuti, Viktor je s ogromnim uzbuđenjem stigao pred svoju školu.

Njemu i prijateljima s kojima se posljednjih dana povremeno viđao u parku nisu zasmetali ni natpisi o držanju razmaka od 1,5 m, kao ni tablice s oznakama gdje koji razred čeka učiteljicu. A i učiteljice su bile presretne što ih opet vide uživo, umjesto što se dopisuju preko Teamsa i WhatsAppa, iako su sjedili svatko u svojoj klupi, ručali u razredu, i puno manje skakali nego inače. U mnogim školama koje imaju vrtove i dvorišta, dio nastave odvijao se napolju, u otvorenim učionicama, kako je HZJZ i preporučio.

Ipak je to bio treći prvi dan ove nevjerojatne školske godine. U škole diljem Hrvatske stiglo je između 50 i 80 posto učenika, a još i tijekom vikenda roditelji su se javljali učiteljima da će ipak slati djecu u školu. Ministrica Blaženka Divjak objavila je poslije podne podatke koji pokazuju kako je ukupno 80 posto školaraca došlo na nastavu, no, dok ih je, primjerice, u Zagorskoj županiji došlo 90 posto, u Zagrebu je to tek oko 50 posto učenika. Divjak je zahvalila ravnateljima i učiteljima na organizaciji nastave, te roditeljima što poštuju peporuke.

Kako doznajemo, u nekim su školama tražili liječničke ispričnice, pa je odaziv bio praktički 100 posto. No oni koji su došli u razrede su ulazili presretni, bez obzira na sva nova pravila.

'Umorni smo od online nastave'

- Ma sve je bilo super, ništa ne može zamijeniti rad u učionici. Uostalom, oni već sve znaju, i kako treba kašljati u lakat i kako se pozdraviti nogom. Svi poštuju pravila i sad će napokon moći raditi samostalno - kaže nam Marija Mapilele, učiteljica razredne nastave iz samoborske Osnovne škole Bogumila Tonija.

I ispred jedne od najvećih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Osnovne škole Kraljice Jelene u Solinu, okupilo se jučer ujutro mnogo djece. Ovu školu u prva četiri razreda inače pohađa više od 500 učenika, a u ovome trećem povratku u škole od prošle jeseni okupilo se gotovo 300.

Disciplinirano su stajali u pravilnim razmacima dok su ih učiteljice pripremale za ulazak u školsku zgradu. Djeca su na ulazu brisala cipele na posebno pripremljenoj podlozi, potom na pranje ruku i tek onda u razred. A djeca kao djeca, sretna su i nasmijana, vesele se povratku u klupe, čuje se veseli žamor:

- Juhuuu, vraćamo se u školu!

I škola je spremna, sve je organizirano prema najnovijim uputama epidemiologa. Na ulazu su dezinfekcijska sredstva, svim djelatnicima škole se mjeri i temperatura. Djeca prolaze kroz posebne koridore, prvi razredi na jedan ulaz, drugi na sljedeći i tako redom.

Žamor je uskoro utihnuo, počela je nastava i sve izgleda kao nekad.

- Sretni smo što su nam se djeca vratila, njih više od 60 posto. Umorni smo od online nastave, svi su bili po cijele dane pred računalima i televizorima. Žao mi je jedino što se nisu vratili i osmaši, mislim da je njima to potrebno prije polaska u srednje škole. Ali taj šušur, taj hihot djece koji smo jutros doživjeli nakon mnogo vremena baš nas je razveselio - rekla nam je ravnateljica Vesna Ružić.

'Djeca su uistinu sretna'

Ni u Osijeku nema straha, a djeca su se s osmijehom vratila u škole. U Osnovnoj školi Augusta Šenoe na nastavu je stiglo 130 učenika, koliko ih i ima u razrednoj nastavi.

Gotovo su nam svi učenici došli, samo ih nije bilo dvoje, koji imaju opravdane zdravstvene razloge, rekao je Krešimir Ćosić, ravnatelj OŠ Augusta Šenoe.

U ovu školu dolaze učenici sa širokog područja, no to nije bio problem s obzirom na to kako su, kao i prije, imali organiziran autobusni prijevoz, a poslužuju i školsku užinu. Slično je i u nešto manjoj Osnovnoj školi Dalj, iako među nekim roditeljima i dalje vlada zabrinutost.

- Neki se roditelji i dalje pomalo boje. Moraju razumjeti kako su škole, uz sve mjere kojih se pridržavamo, sigurnije od igrališta i trgovačkih centara, pa ne treba vladati strah - rekao je Marko Stanić, ravnatelj Osnovne škole Dalj, zaključujući veselo:

- Djeca su uistinu sretna i zadovoljna. Prvi sat sam ih išao obići i upitao sam ih boje li se, na što su oni odgovorili da straha nema. Nakon toga smo se malo šalili i veselili. Drago mi je da se naš posao vraća u normalu.

Škola na Trećem ukida se 5. lipnja

Iako će se online škola još neko vrijeme provoditi za učenike koji ostaju kod kuće, to se postupno ukida, kao i Škola na Trećem od 5. lipnja.

No razloge za zabrinutost još dugo će imati mnogo roditelja u Zagrebu. U 20-ak osnovnih škola oštećenih u potresu djeca se jučer nisu mogla vratiti. Oni su raspoređeni u druge škole, pa mnogi nisu slali djecu na nastavu. Nekima od njih stanovi su uništeni u potresu i privremeno su se odselili i u druge gradove. Oni nikako ne mogu poslati djecu u školu.

- Djeci će to biti ogroman test, ali njima je važno da su sa svojim razredom i nastavnicima. Svemu drugome će se prilagoditi, ali potrebna je i solidarnost svih. No ono što je bitno i na čemu ćemo inzistirati je da postupak obnove škola bude kvalitetan i transparentan. Potres nitko ne može predvidjeti i upravo zato je vrlo važno da svaki razgovor o obnovi bude javan i jasan te prema vrlo jasnim kriterijima kako će se škole obnavljati. Škole su javne ustanove i djeci se mora omogućiti najveći mogući stupanj seizmološke sigurnosti - kaže nam Alice Jurak, pokretačica Facebook grupe “Zagrebačke škole oštećene u potresu”.

Njezina djeca pohađaju Osnovnu školu “Miroslav Krleža”, koju čeka obnova od godinu dana.

A da su škole i dječji vrtići sigurni jednako kao obiteljski domovi, kazala je jučer ujutro i zamjenica ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Ivana Pavić Šimetin za emisiju Hrvatskog radija “U mreži Prvog” kazala je kako je mogućnost zaraze u školama zanemariva.

- Te situacije praktički nema jer mi niti nemamo više cirkulaciju virusa u populaciji. Imamo vrlo mali broj zaraženih, tako da, što se tiče epidemiologa, bolest je pod kontrolom i nekakve opasnosti sad nema - kazala je ona.

