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VW slavi 20 godina Tiguana: Posebna izvedba stiže u Hrvatsku, zna se i cijena

Piše Autostart,
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VW slavi 20 godina Tiguana: Posebna izvedba stiže u Hrvatsku, zna se i cijena
Foto: Volkswagen
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Uoči dvadesete obljetnice dolaska na tržište Volkswagen je pripremio posebnu izvedbu Edittion 20, koja se već može naručiti i u Hrvatskoj

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Malo je automobila koji su toliko promijenili prodajne rezultate svojih proizvođača kao Volkswagen Tiguan. Od predstavljanja prve generacije 2007. godine do kraja svibnja 2026. prodano je više od devet milijuna primjeraka, a od 2017. Tiguan je najprodavaniji model cijele Volkswagen Grupe. Uoči dvadesete obljetnice dolaska na tržište Volkswagen je pripremio posebnu izvedbu Edittion 20, koja se već može naručiti i u Hrvatskoj. Cijena počinje od 45.378 eura.

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