Wall Street Pepe spalio 3M WEPE – plan za preuzimanje Solane ulazi u punu fazu

Od 19. kolovoza, investitori željni podržati najpametnijeg žapca u kriptu kupuju WEPE na Solani, aktivirajući burn mehanizam koji uklanja ekvivalentne tokene na Ethereumu.

Sljedeći korak je Token Generation Event (TGE), no proces spaljivanja neće stati sve dok Wall Street Pepe u potpunosti ne migrira na Solanu.

Za one koji žele osigurati rane alokacije prije TGE-a, WEPE na Solani dostupan je po cijeni od 0,001 $ putem službene web stranice Wall Street Pepe projekta.

Investitori hrle u rani pristup dok Wall Street Pepe smanjuje ponudu prije TGE-a

Wall Street Pepe se izdvaja od svake druge žabe u kriptu. Njegova poznata zelena glava dolazi s još zelenijim mozgom kada je riječ o tržišnim smjerovima.

Dok njegov rođak bez odijela, Pepe (PEPE), uživa tržišnu kapitalizaciju od 4 milijarde dolara, Wall Street Pepe ima daleko veće ambicije, a prelazak na Solanu jasno pokazuje koliki mu je domet.

Ethereum je i dalje spor i skup, dok je Solana postala pravi epicentar meme kriptovaluta, s ukupnom tržišnom kapitalizacijom svih projekata na lancu od 12 milijardi dolara. Launchpad platforme poput Pump.fun i LetsBonk napreduju tamo jer Solana nudi brzinu i niske naknade koje trgovci traže. Upravo zato Wall Street Pepe prirodno pripada u Solaninu kulturu trgovanja.

Njegov Alpha Chat, privatna grupa za WEPE vlasnike, već je otkrio prilike koje su zajednici donijele između 500% i 1.000% prinosa. Ako se takvi setupovi mogu trgovati izravno na Solani bez sporog i skupog Ethereuma, WEPE evoluira iz signala u ključnu imovinu na koju se trgovci oslanjaju.

Kao što je spomenuto, svaka kupnja u ranoj fazi pridonosi spaljivanju na Ethereumu, održavajući ukupnu zalihu od 200 milijardi WEPE uravnoteženom na oba lanca. U samo dva tjedna, spaljeno je više od 3 milijarde tokena, što je smanjilo Ethereum zalihu za 1,5%.

Nakon TGE-a, vlasnici će i dalje moći zamjenjivati 1:1 između SOL WEPE i ETH WEPE bez dodatnih troškova, što će osigurati glatku migraciju i očuvanje integriteta ponude.

NFT kolekcija Wall Street Pepea ostvarila gotovo 30.000 $ prometa na sekundarnom tržištu

Dana 29. kolovoza, NFT kolekcija Wall Street Pepea otvorila je javni mint po principu “prvi dođe – prvi uslužen”.

Ukupna ponuda iznosila je 5.000 komada, od čega je 2.000 već bilo rezervirano za whitelist sudionike prije početka javne runde.

Ostatak nije dugo trajao – unutar nekoliko sati mint je bio rasprodan, a veliko otkrivanje umjetničkih djela održano je 30. kolovoza.

Od tada je trgovanje ostalo aktivno, s obujmom sekundarnog tržišta koji je prošlog četvrtka premašio 27.000 $, a danas se već približava 30.000 $ na OpenSea platformi.

Potražnja zajednice je očita, s jednim članom koji je kupio WEPE #595 za 2.090 $, a drugi je osigurao WEPE #4551 za 1 ETH – više od 4.300 $ po današnjoj cijeni.

Ove prodaje pokazuju koliko su vlasnici duboko uključeni u projekt i kolekciju.

Projekcija cijene WEPE

Cijena WEPE-a uistinu je pala za 6,5% tijekom proteklog tjedna. Međutim, to bi moglo biti samo privremeno zatišje jer stalno smanjenje ponude na Ethereumu može stvoriti pritisak na rast cijene.

Budući da još uvijek nema utvrđenog datuma završetka ranog pristupa niti potvrđenog termina za TGE, Ethereum vlasnici zadržavaju potpunu slobodu odlučiti žele li migrirati na Solanu ili ostati na Ethereumu. Ova struktura s dvama lancima znači da WEPE nastavlja funkcionirati u oba ekosustava, dajući trgovcima fleksibilnost, a pritom postupno smanjujući ponudu kroz spaljivanje.

Ako se Ethereum vlasnici masovno odluče za prelazak na Solanu, ta migracija mogla bi ubrzati otkrivanje cijene koncentriranjem likvidnosti i volumena na jednom lancu.

Čak i bez prisilnog prelaska, dosljedna spaljivanja – koja su već premašila 3 milijarde u manje od tri tjedna – u kombinaciji sa snažnim angažmanom zajednice kroz NFT kolekciju, sugeriraju da WEPE ima strukturne temelje za apsorpciju kratkoročnih padova.

Sposobnost projekta da potakne potražnju zajednice dok istodobno smanjuje cirkulirajuću ponudu otvara mogućnost da je nedavna slabost samo predah prije sljedećeg skoka.

Pridruži se Solana zabavi

Za osiguranje svog WEPE-a na Solani posjetite službenu web stranicu Wall Street Pepea, gdje su tokeni dostupni po cijeni od 0,001 $ tijekom ove faze ranog pristupa.

Za jednostavnu kupnju i claim procesa, WEPE Army preporučuje korištenje Best Walleta, jednog od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu.

Best Wallet dostupan je za preuzimanje na Google Playu i Apple App Storeu.

Ostanite povezani sa zajednicom putem X-a, Telegrama i Discorda, te posjetite službenu stranicu za potpune detalje.

Posjetite Wall Street Pepe