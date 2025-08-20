Was ist das?! Novi Audi za samo 30.000 eura? No postoji caka

Audi je službeno započeo novo poglavlje na najvećem svjetskom automobilskom tržištu. U tvornici Anting u Šangaju 18. kolovoza s proizvodne trake sišao je prvi primjerak modela E5 Sportback, prvog vozila stvorenog pod novom, isključivo za Kinu namijenjenom markom "AUDI". Ovaj potez realiziran je strateškom partnerstvu s kineskim gigantom (SAIC Motor).

Foto: Audi

Nema više prstenova

Najveća promjena koju E5 Sportback donosi jest vizualna.

Poznata četiri prstena su nestala, a zamijenila su ih četiri velika slova: AUDI. Ova suptilna, ali značajna promjena signalizira novu, lokalno usmjerenu strategiju "u Kini, za Kinu". Cilj je jasan: stvoriti proizvode koji su u potpunosti prilagođeni preferencijama kineskih kupaca i koji se mogu ravnopravno natjecati s domaćim tehnološkim prvacima poput Nio i Zeekr.

"Ujedinjujemo njemačko inženjerstvo, tehnologiju i kvalitetu s kineskim vrhunskim inovacijama, stvarajući automobil bez kompromisa. E5 Sportback utjelovljuje našu viziju spajanja najboljeg iz oba svijeta," izjavio je Fermín Soneira, izvršni direktor projekta AUDI.

Foto: Audi

Digitalna revolucija u kabini

E5 Sportback je elegantni fastback s pet vrata dug 4,88 metara, čiji dizajn odiše tehnologijom. Prednjim dijelom dominira svjetlosni prsten koji služi kao dnevno svjetlo, unutar kojeg je smješten osvijetljeni natpis AUDI.

Glavna svjetla koriste najnoviju matričnu LED tehnologiju s ukupno 469 LED dioda sprijeda i 473 straga, omogućujući preciznu kontrolu svjetlosnog snopa. Aerodinamična silueta s kupeovskom linijom krova, opcionalnim digitalnim retrovizorima i velikim optimiziranim kotačima naglašava sportski karakter i učinkovitost.

Unutrašnjost predstavlja radikalan odmak od tradicionalnih Audijevih interijera. Cijelom širinom armaturne ploče proteže se impresivan panoramski LED zaslon dijagonale 59 inča.

Ovaj sustav, pokretan moćnim Qualcomm Snapdragon 8295 čipom, radi na operativnom sustavu AUDI OS. U središnjoj konzoli nalazi se "Audi Smart Island", fizička kontrola s LED grafikom koja služi kao interaktivno sučelje za AI asistenta "Doubao", razvijenog u suradnji s tvrtkom ByteDance (vlasnikom TikToka). Sustav obećava duboko semantičko razumijevanje i prirodnu glasovnu komunikaciju s vozilom.

776 konja

Izgrađen na novoj 800-voltnoj "Advanced Digitized Platform" (ADP), E5 Sportback nudi performanse superautomobila. Dostupne su četiri pogonske izvedbe:

* **Pioneer (RWD):** 220 kW, 76 kWh baterija, domet 618 km (CLTC).

* **Pioneer Plus (RWD):** Veća baterija od 100 kWh za impresivan domet do 773 km.

* **Pioneer Quattro (AWD):** 386 kW, 83 kWh baterija i ubrzanje do 100 km/h za 3,9 sekundi.

* **Flagship Quattro (AWD):** Vrhunac ponude s čak 579 kW (oko 776 KS), što mu omogućuje sprint od 0 do 100 km/h za samo 3,4 sekunde.

Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi, punjenje je iznimno brzo – za samo 10 minuta na brzom punjaču moguće je dobiti do 370 kilometara dometa.

Cijena? E to je nevjerojatno

Za napredne sustave pomoći vozaču Audi se udružio s tvrtkom Momenta, liderom u razvoju autonomne vožnje. Hardversku osnovu čini 27 senzora, uključujući krovni LiDAR dugog dometa, radare, kamere i ultrazvučne senzore, a sve podatke obrađuje moćni NVIDIA Orin-X čip. Pretprodajne cijene kreću se od 235.900 juana (otprilike 30.250 €) za osnovni model do 319.900 juana (oko 41.000 €) za najsnažniju izvedbu.

Time je E5 Sportback osjetno jeftiniji od usporedivog modela Audi A4 Avant na kineskom tržištu, što ga pozicionira kao izravnog konkurenta lokalnim električnim modelima.

Ova strategija predstavlja ogroman rizik. Ako marka AUDI uspije, mogla bi kanibalizirati prodaju matične marke Audi na njenom najvećem tržištu. Ako ne uspije, postavlja se pitanje budućnosti Audija u Kini.

Ipak, jedno je sigurno: Audi je prepoznao prijetnju i odlučio djelovati. Hoće li se ovaj hrabar potez isplatiti, pokazat će mjeseci koji dolaze, a oči cijele automobilske industrije bit će uprte u Kinu.

