Web3 novčanik koji otključava rane prilike na tržištu – Best Wallet premašio 10 milijuna dolara u pretprodaji

U manje od godinu dana, Best Wallet je privukao više od pola milijuna korisnika, s rastom instalacija aplikacije od 96,3% mjesečno i 50% aktivnih korisnika.

Sada je osigurao značajan kapital ulagača impresivnom brzinom, s prosječnim priljevom sredstava većim od 100.000 dolara od početka pretprodaje prije nešto više od tri mjeseca.

Međutim, nema znakova usporavanja, pogotovo jer Best Wallet proširuje svoj ekosustav uvođenjem debitne kartice Best Card, koja će raditi uz njegovu novčanik aplikaciju i decentraliziranu burzu (DEX).

Ogromno financiranje i snažan rast korisničke baze potaknuti su jedinstvenim značajkama Best Wallet-a, koje ga izdvajaju od konkurenata poput MetaMask-a, Trust Wallet-a i Exodusa. Među njima su povoljnije transakcijske naknade i brža realizacija transakcija, kao i precizni alat za prepoznavanje perspektivnih projekata, koji investitorima pomaže u pronalaženju ranih tržišnih prilika.

Novi ulagači mogu sudjelovati u trenutnoj fazi financiranja Best Wallet-a po cijeni od 0,024025$ po tokenu, ali imaju samo 36 sati prije nego što zakazano povećanje cijene uvede sljedeću fazu pretprodaje.

Prepoznavanje perspektivnih kriptovaluta uz alate Best Wallet-a

Best Wallet je brzo proširio svoju korisničku bazu zahvaljujući moćnom alatu Upcoming Tokens, koji pomaže investitorima da prepoznaju buduće kriptovalute s visokim potencijalom.

Ovaj alat već je otkrio neke od najvećih dobitnika na tržištu, poput Pepe Unchained ($PEPU), koji je skočio 757% nakon pretprodaje, i Catslap ($SLAP), koji je u jednom trenutku dostigao svoj najviši povijesni maksimum s rastom od 7.920%.

Sada je fokusiran na sljedeću veliku priliku: Wall Street Pepe ($WEPE). Baš kao $PEPU i $SLAP, Wall Street Pepe je također bio istaknut u alatu Upcoming Tokens. Nakon što je uspješno prikupio 2 milijuna dolara u pretprodaji u nešto više od dva mjeseca, $WEPE je danas spreman za svoj debi na Uniswap-u.

Upcoming Tokens nije samo alat za pretraživanje projekata – on čini ulaganje u ranim fazama jednostavnim i dostupnim. To je posebno važno sada, jer se očekuje da će broj kriptovaluta na tržištu u sljedećih pet godina premašiti milijardu, zahvaljujući platformama poput Pump.fun, koja je nedavno lansirala mobilnu aplikaciju za još brže stvaranje novih tokena.

Upravo zbog ovih značajki, zajedno s transakcijskim mogućnostima i impresivnim rastom korisnika, Best Wallet planira zauzeti 40% tržišta nekustodijalnih kripto novčanika, koje trenutno vrijedi 10 milijardi dolara, do 2026. godine.

Best Wallet nije samo alat za snalaženje u kripto svijetu – on također nagrađuje svoju zajednicu

Glavna misija Best Wallet-a je pružiti svojim korisnicima konkurentsku prednost u kripto prostoru, dok istovremeno stvara nagrađujuće iskustvo.

Na primjer, Best Wallet nagrađuje najkreativnije meme tvorce iz svoje zajednice pravim novcem. Projekt je osigurao nagradni fond od 200 dolara, a pet pobjednika može osvojiti svoj dio nagrade slanjem najoriginalnijih meme-ova na Discord i X.

Osim toga, Best Wallet je povećao nagrade za korisnike koji ispunjavaju zadatke unutar aplikacije. Ovi zadaci mogu biti jednostavni, poput preuzimanja aplikacije ili pridruživanja službenim kanalima projekta, a sudionici mogu zaraditi dodatne $BEST tokene.

Posjedovanje više $BEST tokena ključno je za otključavanje svih funkcija novčanika, uključujući Upcoming Tokens alat, smanjene transakcijske naknade, veće staking nagrade, bonuse, prava upravljanja unutar ekosustava Best Wallet-a i pristup integracijama s iGaming i pretprodajnim partnerima.

Ipak, ne postoji jamstvo da će se zadaci unutar aplikacije i dalje koristiti kao način zarade $BEST tokena, zbog čega su investitori u jeku kupovne groznice tijekom pretprodaje. Ovo bi mogla biti najniža cijena koju će $BEST ikada imati prije nego što bude uvršten na burze.

Kako kupiti $BEST tokene tijekom pretprodaje

Za kupnju $BEST tokena prije nego što budu uvršteni na burze, posjetite službenu stranicu pretprodaje Best Wallet-a i povežite svoj novčanik.

Alternativno, $BEST možete kupiti izravno kroz Best Wallet aplikaciju, gdje korisnici mogu koristiti bankovnu karticu ili zamijeniti druge kriptovalute poput ETH ili USDT za $BEST.

Za korisnike koji već koriste druge novčanike, Best Wallet nudi jednostavan način uvoza i objedinjavanja imovine unutar aplikacije. Zahvaljujući multichain pristupu, upravljanje imovinom na različitim mrežama nikada nije bilo lakše.

Ako ste novi korisnik, Best Wallet možete preuzeti na Google Playu ili Apple App Storeu.

