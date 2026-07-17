Šok na snimanju God of War serije: Mijenjaju Kratosa zbog ozlijede glavnog glumca?

Popularna franšiza God of War suočila se s izazovima iza kulisa, kako u svijetu videoigara, tako i u produkciji TV serije. Sudbina lika Kratosa više je puta bila isprepletena sa zdravljem glumaca, što je vodilo značajnim odgodama, ali i do zamjena uloga.

Ozljeda na setu serije zahtijevala novog Kratosa

Produkcija iščekivane live-action serije God of War privremeno je zaustavljena nakon što je glumac Ryan Hurst, odabran za ulogu Kratosa, zadobio tešku ozljedu. Hurst je tijekom snimanja kaskaderske scene u lipnju 2026. potrgao je biceps, što je zahtijevalo operaciju. S obzirom na fizičku zahtjevnost uloge i dug oporavak, produkcija je odlučila promijeniti glavnog glumca kako bi se izbjegla veća odgađanja snimanja, planiranog za nastavak u listopadu.

Ljudskost ispred profita: Studio je čekao oporavak svog heroja

Dok je u seriji ozljeda dovela do zamjene, u svijetu videoigara dogodio se potpuno suprotan scenarij koji je oduševio fanove. Odgoda igre God of War Ragnarök s 2021. na 2022. godinu nije bila posljedica pandemije, već nevjerojatne geste studija Sony Santa Monica. Glumac Christopher Judge, koji utjelovljuje Kratosa u novijim nastavcima, otkrio je na Twitteru da je u kolovozu 2019. bio gotovo nepokretan.

​- Ragnarok je odgođen zbog mene. U kolovozu 2019. nisam mogao hodati. Morao sam na operaciju leđa, zamjenu oba kuka i operaciju koljena. Čekali su da završim s rehabilitacijom - iskreno je poručio fanovima.

Naglasio je kako od studija nikada nije doživio pritisak ili prijetnje, već isključivo ljubav i podršku.

​- Studiji su seronje, ali ova tvrtka, od vrha do dna, trebala bi nam dati nadu - dodao je, opisavši potez studija kao "najelegantniju stvar u ovom poslu". Tadašnji redatelj Cory Barlog javno je preuzeo odgovornost za odgodu kako bi zaštitio privatnost glumca, a na Judgeove objave kasnije je odgovorio porukom: "Prošao bih kroz tisuću vatri za tebe, prijatelju."

Kreativna odluka iza prve promjene

Zanimljivo je da je i sam Judge ulogu Kratosa preuzeo od drugog glumca, Terrencea C. Carsona, koji je bio glas boga rata u originalnoj trilogiji. Međutim, ta zamjena nije bila posljedica ozljede, već kreativne odluke za igru iz 2018. Novi smjer franšize tražio je glumca za glas i snimanje pokreta (motion capture). Zbog svoje krupnije tjelesne građe, Judge je smatran boljim izborom za utjelovljenje starijeg, zrelijeg Kratosa. Unatoč promjeni, Carsonov doprinos nije zaboravljen; najavljeno je da će se vratiti ulozi u nadolazećem remakeu originalne trilogije. Judge je iskazao veliko poštovanje prema Carsonovom radu, izjavivši da nikadane bi pristao dati glas mlađoj verziji Kratosa.





*uz korištenje AI-ja