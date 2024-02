WhatsApp slavi 15 godina: Ovo su neki od najboljih trikova

Punih 15 godina prošlo je otkako su Brian Acton i Jan Koum, bivši zaposlenici Yahooa, 27. veljače napravili aplikaciju WhatsApp. Ime je dobila po jednostavnom pitanju 'Što ima?' (What's up?), ali isprva nije bila toliko unosna kako su se autori nadali. Prvih mjeseci gasila bi se iznenada, a to je Kouma izludilo do te mjere da je htio odustati od svega.

Ipak, Acton je vjerovao u projekt. U suradnji s ruskim prijateljem Alexom Fishmanom i korištenjem iPhonea aplikacija je dobivala svoje konture. Sve se zakotrljalo nakon što je iPhone uveo push notifikacije što je omogućilo korisnicima WhatsAppa da prate statuse svojih kontakata.

Broj korisnika je do ljeta 2009. skočio na vrtoglavih 250.000. Do kraja 2010. Google je dao brojne ponude kako bi kupio aplikaciju, ali autori nisu niti pomišljali na prodaju. Vrijednost aplikacije je iz godine u godinu rasla, a do 2013. imali su 200 milijuna aktivnih korisnika. Vrijednost aplikacije je bila 1,5 milijardi dolara.

14. veljače 2014. Facebook je kupio prava na WhatsApp za 19 milijardi dolara. Od početaka aplikacije je prošlo 15 godina, a korisnicima nude brojne funkcije za koje mnogi nisu niti svjesni da postoje.

Donosimo vam samo neke od njih.

Kako vidjeti i isključiti opciju 'Last seen'

Zanimljiva funkcija pomoću koje možete vidjeti kada je netko zadnji puta ušao u aplikaciju. Prikazuje se ispod njihovog imena na vrhu razgovora. Aplikacija nudi mogućnost potpunog isključivanja te opcije i limitiranja ljudi koji mogu vidjeti kada ste zadnji puta bili u aplikaciji.

1. Otvorite postavke u aplikaciji WhatsApp.

2. Stisnite na opciju Privatnost.

3. Odaberite Zadnje gledano i na mreži i podesite postavke.

Kako sakriti plave kvačice

Kada se pojavi plava kvačica pored vaše poslane poruke u razgovoru to u prijevodu znači da je osoba vidjela vašu poruku. Ako isključite tu opciju, kvačica se neće pokazati niti za vas, ali niti za drugu osobu.

1. Otvorite aplikaciju WhatsApp i njoj postavke.

2. Stisnite na opciju Privatnost.

3. Isključite opciju Potvrda o čitanju.

Kako sakriti fotografiju profila

Fotografije profila često nam omogućuju da lakše shvatimo o kome je riječ kada nas primjerice netko doda u novu grupu i nemamo sve brojeve spremljene. Ipak, ima i onih koji vole ostati tajanstveni i ne otkriti o kome je riječ. Developeri su smislili način i za te avanturiste.

1. Otvorite aplikaciju WhatsApp i njoj postavke.

2. Stisnite na opciju Privatnost.

3. Kliknite opciju Slika profila

4. Odaberite za koga želite da je može vidjeti.

Kako odgovoriti nekome u grupi u privatnoj poruci

Razgovori u grupama često budu pretrpani porukama, a vi na jednu od njih drugome korisniku želite odgovoriti privatno. I za to postoji opcija.

1. U grupnom razgovoru držite na poruku na koju želite odgovoriti.

2. Otvori vam se padajući izbornik, kliknite na Više... (ili na tri točkice ako koristite Android, a ne iOS)

3. Odaberite opciju Odgovori privatno.

Još korisnih opcija koje ima aplikacija

Ako niste ljubitelj predugih glasovnih poruka ili ste jednostavno u žurbi, aplikacija i za to ima opciju. WhatsApp nudi opciju ubrzavanja reprodukcije glasovne poruke, za 1,5x ili 2x. Time se ne mijenja ton ili zvuk glasa osobe, već samo brzina kojom govori. Kad dobijete poruku, dotaknite ikonu za reprodukciju pored poruke. Brzina će postepeno rasti, a ako ikonicu dotaknete previše puta, ponovno ćete vratiti na normalnu brzinu.

U aplikaciji je moguće označiti i poruke zvjezdicama, zahvaljujući tome ih možemo kasnije lakše pronaći uz pomoć ključnih riječi.Na iOS-u se za poruke sa zvjezdicom ulazi u Postavke, zatim ‘Poruke označene zvjezdicom’, dok korisnik na Androidu treba kliknuti na izbornik pa na ‘Označene poruke’.

U aplikaciji je moguće i poslati trenutku lokaciju što omogućava lakše praćenje. Moguće je birati između tri dužine trajanja – 15 minuta, jedan sat ili osam sati.

Na iOS-u treba dodirnuti pojedini chat, zatim ikonu ‘+’ s lijeve strane, kliknuti ‘Lokaciju’, ‘Dijeliti trenutnu lokaciju’ i odabrati vrijeme trajanja koliko je vaša lokacija dostupna. Na Androidu korisnik treba dotaknuti određeni chat, dodirnuti ikonu spajalice s desne strane, kliknuti ‘Lokaciju’ te, kao i na iOS-u, odabrati opciju dijeljenja i trajanje dostupnosti praćenja lokacije.