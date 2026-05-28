Witcher 3 je star 11 godina, a hit igra će sad dobiti novi dodatak

Iako se čini da je četvrti nastavak sage o vješcu još daleko, obožavatelji neće dugo ostati bez Geralta od Rivije. U potezu koji je iznenadio gaming zajednicu, CD Projekt Red je upravo najavio "Songs of the Past", treću veliku ekspanziju za legendarni The Witcher 3, čiji je izlazak zakazan za 2027. godinu. Ova vijest dolazi više od desetljeća nakon što je originalna igra prvi put objavljena 2015. godine, potvrđujući da avanture slavnog vješca još nisu završene.

Povratak u poznati svijet

Osim samog naslova, detalji o ekspanziji još uvijek su šturi. Poznato je da na njoj rade CD Projekt Red i poljski studio Fool's Theory, što je posebno zanimljiva informacija. Naime, Fool's Theory čine veterani koji su radili na originalnoj igri The Witcher 3, a isti studio zadužen je i za dugoočekivani remake prve The Witcher igre. Njihovo duboko poznavanje svijeta i mehanika igre ulijeva povjerenje kod obožavatelja, koji s velikim nestrpljenjem očekuju povratak u omiljeni svijet.

Ono što je najviše odjeknulo jest tajming ove najave. The Witcher 3, igra koja je definirala jednu generaciju i osvojila više od 250 nagrada za igru godine, dobiva novi sadržaj dvanaest godina nakon izlaska. Njezine prve dvije ekspanzije, "Hearts of Stone" i "Blood and Wine", objavljene su unutar godinu dana od izlaska osnovne igre i postavile su visoke standarde za dodatni sadržaj, a "Blood and Wine" se i danas smatra jednom od najboljih ekspanzija svih vremena. Iako je vijest prvotno procurila kroz CDPR-ov vlastiti REDlauncher, studio je brzo potvrdio autentičnost informacija i razveselio milijune igrača.

Kada "Songs of the Past" napokon stigne, bit će dostupna za PlayStation 5, Xbox Series X|S i osobna računala. Iz studija su poručili da ćemo više detalja čuti tijekom ljeta, a s obzirom na to da je Summer Game Fest pred vratima, moguće je da nećemo morati dugo čekati.

Dugoročna podrška kao ključ uspjeha

Ovakva vrsta dugoročne podrške iznimno je rijetka u industriji videoigara, no obično je rezervirana za fenomene globalnih razmjera. Sličan model primjenjuje se na igre poput Grand Theft Auto V, koja je prenesena na tri generacije konzola. S prodanih više od 60 milijuna primjeraka, The Witcher 3 spada u sam vrh najprodavanijih igara svih vremena, a CD Projekt Red očito želi iskoristiti ogromnu bazu vjernih igrača.

Ovo nije prvi put da studio pokazuje kontinuiranu posvećenost igri. Tijekom godina, The Witcher 3 je dobio brojna ažuriranja, uključujući i veliku nadogradnju za konzole nove generacije 2022. godine, koja je donijela značajna vizualna i tehnička poboljšanja. Nedavno je objavljen i REDkit, službeni alat za modiranje, koji igračima omogućuje stvaranje vlastitog sadržaja, od novih misija do potpuno novih regija za istraživanje. Ovi potezi, zajedno s najavom nove ekspanzije, pokazuju jasnu namjeru da se svijet Witchera 3 održi živim i relevantnim.

Analitičari smatraju da je najava "Songs of the Past" strateški potez kako bi se održao interes za franšizu uoči izlaska igre The Witcher 4, koja započinje novu sagu. Nagađa se da bi priča nove ekspanzije mogla poslužiti kao most između trećeg i četvrtog dijela, istražujući neispričane događaje iz Geraltove prošlosti ili postavljajući temelje za buduće avanture. Sam naslov "Pjesme prošlosti" potiče teorije da će se radnja fokusirati na priče koje su dosad bile samo spomenute u knjigama ili dijalozima, a reakcije gaming zajednice na ovu mogućnost izrazito su pozitivne.

*uz korištenje AI-ja