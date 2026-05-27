Eh, kako nam je moglo biti dobro: Od jučer smo se trebali voziti ulicama Leonide u GTA 6

Utorak, 26. svibnja 2026., u kalendarima milijuna igrača bio je zaokružen kao dan izlaska Grand Theft Auto VI. Taj je dan, međutim, došao i prošao u tišini. Umjesto istraživanja ulica Leonide, obožavatelji su na društvenim mrežama obilježili propušteni datum, miješajući razočaranje s humorom dok im pogled ostaje uprt u novi, i nadaju se konačni, datum: 19. studenog 2026.

Kronologija dvostruke odgode

Put do izlaska GTA 6 pokazao se dužim nego se itko nadao. Rockstar Games prvotno je ciljao na jesen 2025., da bi u svibnju 2025. stigla prva odgoda na 26. svibnja 2026. Tvrtka je tada poručila: "Nadamo se da razumijete da nam je potrebno ovo dodatno vrijeme kako bismo isporučili razinu kvalitete koju očekujete i zaslužujete." No, u studenom 2025. uslijedila je i druga odgoda. Novi termin, 19. studenog 2026., opravdan je potrebom za "dodatnim poliranjem". Takav pristup nije novost za Rockstar, koji je i ranije odgađao velike naslove poput GTA V i Red Dead Redemption 2 kako bi osigurao finalni proizvod bez kompromisa.

Iščekivanje bez presedana

Propušteni datum pokrenuo je lavinu objava na društvenim mrežama, gdje su igrači dijelili "memeove" i šale na račun čekanja. Znakovito, i službeni X profil Rockstara jedno je vrijeme imao zakačenu objavu s drugim trailerom koji je navodio stari datum. To potvrđuje koliki pritisak i pažnju javnosti trpi cijeli tim. Iščekivanje je uistinu ogromno; prvi trailer iz prosinca 2023. u 24 sata prikupio je 93 milijuna pregleda, srušivši rekorde. Svaka informacija se secira, a tišina iz studija samo pojačava nestrpljenje vojske obožavatelja.

Službeno objašnjenje za odgode usmjereno je na poliranje, no kompleksnost projekta je golema. S budžetom koji, prema procjenama, prelazi milijardu dolara, GTA 6 je najskuplja igra ikad. Razvoj traje više od desetljeća od izlaska GTA V, a uključuje stvaranje golemog svijeta Leonide, fiktivne verzije Floride. Direktor tvrtke Take-Two, Strauss Zelnick, izjavio je da je trenutni datum "oko 18 mjeseci iza originalnog", sugerirajući da su interni ciljevi bili još ambiciozniji. Iako su se dogodili i unutarnji potresi u tvrtki, poput otpuštanja zaposlenika, Rockstar uvjerava da razvoj napreduje prema planu za izlazak na PlayStation 5 i Xbox Series X/S konzolama krajem studenog 2026.

*uz korištenje AI-ja