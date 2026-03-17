ALI TREND JE DOBAR

www. što? Pogledajte gdje je Hrvatska po broju ljudi u EU koji nisu nikada upalili internet

Piše Ivan Hruškovec
Hrvatska prednjači u Europskoj uniji po udjelu stanovništva koje nikada nije koristilo internet, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. U skupini građana u dobi od 16 do 74 godine, čak 10,3 posto u Hrvatskoj nikada nije bilo online, čime se nalazi na samom vrhu ljestvice.

Iza Hrvatske slijede Portugal s 9,6 posto te Grčka s 9,1 posto, dok su Litva i Poljska također među zemljama s relativno visokim udjelom digitalno isključenog stanovništva. S druge strane, prosjek Europske unije iznosi 4,4 posto, što znači da je Hrvatska znatno iznad europskog prosjeka.

Najniži udio građana koji nikada nisu koristili internet bilježi se u sjevernim i zapadnim dijelovima Europe. Švedska i Nizozemska imaju tek 0,3 posto takvih stanovnika, dok je u Irskoj taj udio još manji – svega 0,2 posto.

Podaci također pokazuju dugoročni trend smanjenja digitalne isključenosti u gotovo svim državama članicama, pa tako i u Hrvatskoj, gdje je udio osoba koje nikada nisu koristile internet u posljednjih nekoliko godina značajno pao.

Ipak, razlike među državama i dalje su izražene, što ukazuje na potrebu dodatnih ulaganja u digitalnu pismenost i dostupnost interneta.

