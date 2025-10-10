Obavijesti

CIJENE RASTU GLOBALNO

Xbox Game Pass poskupljuje: Hoćemo li to osjetiti kod nas?

Piše Tin Žigić,
Xbox Game Pass poskupljuje: Hoćemo li to osjetiti kod nas?
Poskupljenje zahvaća više Game Pass planova, ali tempo i iznosi razlikuju se po regijama i tipu pretplate. Microsoft najavljuje ranije obavijesti, a dio postojećih korisnika u pojedinim zemljama privremeno ostaje na staroj cijeni. U nastavku donosimo pregled što se mijenja po planovima i kako će izgledati prijelaz. Što se Hrvatske tiče, prenosimo i detalje koje smo dobili od Microsoftova predstavnika.

Microsoft diže cijene Game Passa na više tržišta i pritom mijenja strukturu planova. Visina nove cijene i datum primjene ovise o planu i državi, a postoje i prijelazna razdoblja za dio postojećih pretplatnika. Ukratko, riječ je o globalnom povećanju cijena kroz sve glavne planove Game Passa, s time da se konkretni iznosi i rokovi razlikuju po regijama. Neki će planovi odmah koštati više za nove korisnike, dok će postojeći pretplatnici u odabranim zemljama privremeno ostati na starim iznosima. Gdje god se cijena mijenja, Microsoft najavljuje slanje obavijesti unaprijed, a promjena se zatim primjenjuje pri sljedećem ciklusu naplate.

Što se Hrvatske tiče, od predstavnika Microsofta doznali smo sljedeće: novi korisnici PC Game Passa već sada plaćaju 14,99 € mjesečno, a postojeći pretplatnici prelaze na novu cijenu na prvoj idućoj naplati počevši od 4. studenoga. Istovremeno, globalno pravilo o privremenom ostanku na starim cijenama odnosi se samo na pojedine države - Hrvatska nije među njima u ovom trenutku. 

Što možete učiniti: provjerite datum sljedeće naplate i plan koji koristite, uključujući auto-renew postavke. Ako redovito igrate nove naslove, ostanak na pretplati i dalje može imati smisla; ako igrate rjeđe, razmotrite prelazak na jeftiniji plan ili pauzu do sljedeće igre koja vas zanima. U zemljama s prijelaznim razdobljem Microsoft bi trebao poslati obavijest dovoljno rano prije promjene, pa vrijedi pratiti e-mail i obavijesti na računu.

